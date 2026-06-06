Amistoso hoy entre Argentina vs Honduras

Los dirigidos por Lionel Scaloni disputan el primero de sus amistosos previos al Mundial 2026.

La Selección argentina de fútbol afrontará esta noche un amistoso de gran importancia ante el combinado de Honduras, en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas, a partir de las 21:00 (horario argentino).

Será fundamental para los jugadores de recambio de la convocatoria, ya que el entrenador Lionel Scaloni confirmó que no estarán disponible el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, además de otro gran número de futbolistas que se espera que se ausenten al no estar al 100% desde lo físico, entre los que está el astro Lionel Messi.

En plena preparación para la inminente Copa del Mundo y con varios jugadores tocados desde lo físico que aún generan preocupación, Lionel Scaloni continuó dando forma al equipo antes del estreno mundialista, el próximo 16 de junio.

El cuerpo técnico sigue evaluando alternativas, sobre todo en el lateral derecho. Allí, las molestias de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel obligan a buscar una solución provisoria y Agustín Giay apareció con ventaja sobre Nicolás Capaldo, aunque la decisión final quedará sujeta a las próximas horas y a la evolución de los que llegan entre algodones.

La última prueba antes del encuentro con el combinado centroamericano será clave para saber si Scaloni ratifica la formación ensayada o si decide realizar nuevos ajustes.

Asimismo, se sigue de cerca la recuperación de Lionel Messi, Leandro Paredes y Nico Paz, mientras que Julián Alvarez no hizo tareas de campo pese a haber recibido el alta por una molestia en el tobillo izquierdo y Emiliano “Dibu” Martínez se entrenó junto a los arqueros con la mano derecha vendada por la fractura en el dedo anular, aunque en el cuerpo técnico hay confianza y se descuenta que esté bajo los tres palos en el debut ante los argelinos.