Amenazas en escuelas de Jujuy: La Policía advierte que no son “bromas” y crece la preocupación social

Tras la aparición de mensajes intimidatorios en distintos establecimientos, se activaron protocolos de seguridad y avanza la investigación judicial. Las autoridades policiales de la provincia alertan sobre la gravedad de los hechos y el posible vínculo con conductas replicadas en redes sociales.

La seguidilla de amenazas en escuelas jujeñas dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una señal de alarma que atraviesa a toda la comunidad educativa. En las últimas horas, la Policía de la Provincia emitió un comunicado en el que confirmó que se investigan múltiples mensajes intimidatorios detectados en establecimientos de capital y del interior.

Las advertencias, en su mayoría escritas en baños escolares, aluden a supuestos tiroteos y obligaron a activar protocolos de seguridad. Esto incluyó presencia policial en los edificios, controles preventivos y articulación con autoridades educativas y judiciales.

El fenómeno ya impacta en distintas localidades —San Salvador, Palpalá, San Pedro, Libertador, Tilcara, Fraile Pintado y Monterrico— donde expone una problemática que combina temor, viralización y una preocupante naturalización de la violencia en ámbitos educativos.

Desde el ámbito judicial se remarcó que estos hechos encuadran en el delito de intimidación pública, lo que implica consecuencias penales incluso cuando los responsables sean menores de edad. En paralelo, se trabaja con equipos escolares para contener a estudiantes y docentes frente al clima de incertidumbre.

Lo que ocurre en Jujuy no puede leerse únicamente como una cadena de “bromas de mal gusto”. Hay un trasfondo más profundo y peligroso: la banalización de la violencia en edades cada vez más tempranas y la reproducción acrítica de contenidos que circulan en redes sociales.

El dato inquietante no es solo la amenaza en sí, sino su repetición. Cuando distintos establecimientos registran mensajes similares en pocos días, el problema deja de ser individual y pasa a ser cultural. Algo está fallando en la forma en que se procesan los límites, la autoridad y el impacto real de estas acciones.

Además, el contexto nacional reciente —donde episodios de violencia escolar dejaron de ser ajenos— potencia el efecto miedo. Cada mensaje, aunque falso, se vuelve verosímil. Y eso alcanza para alterar el normal funcionamiento de las escuelas, generar pánico en las familias y obligar al Estado a desplegar recursos.

Aquí es donde aparece otro punto crítico: la respuesta no puede ser solo policial. La prevención real exige una intervención más profunda, que involucre a las familias, al sistema educativo y a políticas públicas que aborden la salud mental y el uso de redes en adolescentes.

Porque si todo queda reducido a identificar y sancionar responsables, el problema seguirá reapareciendo. En cambio, si no se entiende por qué estos mensajes se replican y qué los vuelve “atractivos” para algunos jóvenes, Jujuy —como otras provincias— seguirá corriendo detrás de un fenómeno que ya dejó de ser excepcional.

Lo urgente hoy es llevar tranquilidad. Lo importante, mucho más difícil, es evitar que esto vuelva a pasar.