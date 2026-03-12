Amenaza de bomba en el Congreso de la Nación: Se realizó un operativo para buscar artefactos explosivos

La advertencia obligó a desplegar un importante operativo policial y a revisar el edificio legislativo y sus alrededores.

Una amenaza de bomba encendió las alarmas en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se desplegó un operativo llevado a cabo por fuerzas policiales y especialistas en explosivos para descartar la presencia de artefactos peligrosos.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales indicaron que se escuchó una modulación por amenaza de bomba, por lo que se desplegaron trabajos en los cuales participaron también Bomberos de la Policía Federal.

Además, las mismas fuentes indicaron que “se realizó una minuciosa inspección que arrojó resultado negativo”.

La amenaza ingresó por la Policía Bonaerense, que dio aviso a la Ciudad y, finalmente, a la Policía Federal por pertenecer el Congreso a la jurisdicción de esa fuerza. No hubo evacuación porque se trató de un sector exterior del Congreso.

Qué se sabe de la amenaza de bomba en el Congreso

La amenaza se detectó vía trunking, que consiste en la intercepción del sistema de radiocomunicaciones móviles, lo que generó un llamado al 911.

Una amenaza de bomba de este estilo es un aviso de peligro detectado a través de sistemas de radio profesional de uso privado (no telefonía celular convencional) utilizadas por fuerzas de seguridad, policía o servicios de emergencia.

Se llama trunking a los sistemas de radiocomunicación móvil privada (radio troncalizada) que forman grupos y subgrupos de usuarios, funcionando independientemente de las redes públicas de telefonía móvil, siendo una herramienta común para comunicaciones policiales y de seguridad.

Entonces, esta amenaza se detecta cuando se intercepta la comunicación por radio sobre un supuesto artefacto, lo que activa protocolos de evacuación.

(Canal26)