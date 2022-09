Amalia Granata: “No me busquen, porque voy a empezar a hablar de sus amantes y chanchurrios”

“No se olviden que además de política soy periodista, les conozco todo…”, advirtió este sábado desde el ciclo de Polino en Mitre.

Granata ratificó que sigue sin creer en el atentado contra Cristina y además apuntó a sus colegas de oposición: “Le hacen el juego a ella, son todos unos tibios, que le sirven la reelección para que siga destruyendo el país”.

Sin filtro. Así se mostró este mediodía la legisladora santafesina Amalia Granata, que quedó en medio de un huracán político y de redes, cuando apenas producido el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner calificó el tema como “una pantomima armada”. Su postura generó innumerables réplicas, entre ellas la de una parte del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que pidió su expulsión “por ser una vergüenza y una generadora de odio serial”.

Y este sábado la respuesta de Granata a la iniciativa encabezada por el jefe de la bancada del FdT en Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, fue feroz y dobló la apuesta: no solo se burló de esos intentos del kirchnerismo, señalando que “no tienen los votos para echarme”, sino que, además, lanzó una advertencia a Busatto en particular y a quienes se plegaron a ese proyecto de expulsarla del ámbito legislativo santafesino. “No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios, voy a empezar a hablar de sus amantes, miren que conozco todo lo que pasa… Sé todo en lo que andan, y voy a meterme no solo con sus amantes, también con sus familias, madres, hijos, con todos… No se olviden que además de política soy periodista e investigo…”.

Sorprendido por el tono que adquiría su programa, Marcelo Polino trató de marcar distancia, señalando que respetaba la postura de Granata, pero en su caso lamentaba el ataque a Cristina “como a toda manifestación de violencia”. Igualmente Granata no se detuvo allí y la siguió con sus colegas radicales y del PRO en la oposición a nivel nacional, señalando que que “son todos tibios y no tienen h…”.

Para Granata, los mensajes en general que partieron desde la oposición hacia Cristina Kirchner, “solo le siguen haciendo el juego que ella (por CFK) quiere, para salvarla la reelección el año que viene, así mantiene sus fueros y puede seguir destruyendo este país…”.

Con Nicolás Wiñaski, que había quedado en Mitre del ciclo anterior de Magdalena, y Polino haciendo equilibrio para que Granata saliera del tema y el programa volviera al curso habitual, Granata volvió a cuestionar a todos los que la criticaron “por decir lo que pienso, por no prestarme al circo, pero se ve que mi papá me dio h… que muchos de mis colegas no tienen…”.

Y este mediodía la misma Granata publicó en su cuenta de Twitter que “todo el circo fue para esto nos quieren callar y meter presos a los q no pensamos como ellos porque saben q en el 23 se les acaba el choreo”.

También se refirió con un lacónico “que pena” a la posición que habían mostrado este viernes sus compañeros de la legislatura provincial.

“Por favor volvamos a ser un programa de chimentos”, zanjó Polino luego de ese volcánico comienzo de Granata, y así el tradicional ciclo de los sábados al mediodía en Radio Mitre, volvió al curso del mundo del espectáculo habitual.

