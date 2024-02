Amalia Granata: “Jimena Barón tiene un problema con su cuerpo”

La diputada aseguró que el único contenido de la actriz y cantante es mostrar su figura.

Jimena Barón publicó un descargo en sus redes sociales para pedir que dejaran de meterse con su imagen. “Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir ‘porque esto es un mal ejemplo’. Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos. Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther… quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo”, comenzó a manifestar la actriz.

“Es una reverenda poron… y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir ‘esto no está bueno’ o ‘esto es repeligroso’. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata… No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos. Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila. Yo no estoy diciendo ‘no coman’ o ‘deshidrátense’. Déjenme en paz. Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz”, continuó.

“Yo soy muy musculosa, fibrosa, me marco muy rápido… Y mi miedo era quedar como Tronchatoro. Le voy a dar una chance. De todos modos, le estoy metiendo con mucho aeróbico para chupar y limpiar un poco porque yo quiero estar esbelta, pero fuerte”, detalló.

Pero al ver este video, Amalia Granata no dudó en emitir su opinión en Desayuno Americano: “Ella lo quiere disfrazar. Ella tiene un tema con el cuerpo. Cada vez que se habla de Jimena Barón el debate es que muestra el cuerpo, la flacura y los abdominales”.

“Ella tiene un problema, aunque diga que no. Su único tema, su único dilema, es el cuerpo. Siempre que hablamos de Jimena Barón es del cuerpo y de los posteo que ella hace sobre el cuerpo. ¿No hay un poquito de profundidad en su vida? Está todo el día mostrando el cuerpo. Si tu único contenido es mostrar el cuerpo. Evidentemente, el problema lo tenés vos con tu cuerpo”, aseguró Granata.

(NA)