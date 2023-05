Alumnos del Secundario N° 1 denunciaron que sus instrumentos se los quieren entregar a la Escuela Marina Vilte

Gran malestar había esta mañana en los alumnos, profesores y personal del Colegio Secundario N° 1, por la decisión tomada por el director del Establecimiento, quien resolvió entregar esos instrumentos a la Escuela Municipal Marina Vilte.

Al dialogar con los alumnos, de los que damos sus nombres para evitar que lleguen a tener represalias, quienes hicieron conocer como estaría planteado el problema con respecto a los instrumentos.

Una de las alumnas contaba sobre el problema “lo que pasa es que la orquesta ya viene de hace años en el colegio, no es que vino de otro lado, sino que el colegio creó la orquesta que no es solamente para la gente del colegio, sino que también el colegio daba la oportunidad para que chicos de otras partes vengan también a estudiar ya sean primaria, secundaria o terciaria, el colegio poco a poco fue consiguiendo los instrumentos nadie nos ayudó”.

Detallando a la vez, “y ahora los instrumentos se los quieren llevar a la Escuela Marina Vilte, el director firmó una orden para que se los lleven a la Marina Vilte, lo que nos parce una injusticia porque hay varios chicos de primer año que se estaban inscribiendo para ser de la orquesta y ahora se los llevan”,

Mientras que otra alumna aportaba lo siguiente, “el director también firmo una nota diciendo que se podían llevar los instrumentos a la Marina Vilte, además nos dijo que, si nosotros seguimos haciendo todo este bochinche, nos va a suspender la carroza, la elección reina, los sábados estudiantiles y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que tener los eventos y también queremos tener nuestros instrumentos”.

Explicando luego cual era la postura de ellos, “de parte del alumnado y de los profesores estamos en desacuerdo que se lleven nuestros instrumentos, es por eso que los profesores nos estaban apoyando en esta movida de la sentada, pero el directivo y las profesoras encargadas del acto nos dijeron que nos vayamos que no importaba si no había gente en el acto, el acto se iba a seguir haciendo igual, aunque nosotros estemos acá afuera protestando, no nos querían escuchar, ni que nosotros hablemos”.

En cuanto a los instrumentos en cuestión dijeron, “se están llevando chelos, violines, guitarra, clarinete, trompetas, trombones, bombos, platos, todos esos instrumentos los cuales el colegio fue poco a poco comprando, con actividades benéficas”.

Otro de los reclamos de los alumnos fue el estado del edificio escolar, “creo que deberían arreglar los cursos porque tenemos todo mal, todo despintado, roto los baños, sin agua, a veces inundados, las cortinas rotas, a veces a la mañana nos morimos de frío porque tenemos las ventanas rotas y tenemos que estar tapándolas con cinta, estamos de mal en peor, nosotros acá todos pagamos al principio la cooperadora y creo que esa plata tendría que ir para para que arreglen”.

Volvieron a remarcan sobre el conflicto, “no queremos dejar que se lleven los instrumentos por eso básicamente realizamos la sentada y en base también a lo que estamos hablando de la estructura, ya presentamos una nota, cosa que el director no nos dio importancia”.

Luego una de las alumnas mencionó, “yo soy la jefa de banda y la banda está tocando ahora el Himno y nos tenemos que quedar hasta el acto de la tarde así que por lo menos nosotros no vamos a dejar que se lleven, el profe de trompeta también es profe de orquesta y tampoco está de acuerdo que se lleven los instrumentos”.

Sobre cómo se originó la movida de esta mañana contaron, “en la orquesta hay chicos de 1er año a 5to y aquí hay profesores que le enseñan a los chicos que quieren aprender, a nosotros no nos comunicaron nada, el director firmó una nota sin avisar a nadie, las profesoras nos avisaron que se estaban por llevar los instrumentos por eso nosotros los chicos de 5to no queremos eso y buscamos a los chicos de otros cursos porque tampoco quieren esto”.

Por último expresaron, “no es solo culpa del director sino también por culpa de una profesora de percusión que está haciendo problema por las condiciones de los cursos y le dijeron que si no arreglaban las cosas se las iban a llevar a otro lado, nosotros prestamos los instrumentos a todos, no es necesario que traigan sus instrumentos, pero ahora están todos los profesores apretados y no les dan una solución, el director no habla y no dice nada”.