Alto Comedero celebró el pase de Argentina a cuartos de final con un nuevo «Fan Fest»

Vecinos y vecinas de Alto Comedero se reunieron en el multiespacio El Alto para vivir, de manera gratuita y en familia, una nueva jornada del Fan Fest organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Políticas Públicas de Alto Comedero.

La propuesta permitió seguir en pantalla gigante el encuentro entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial FIFA 2026, que culminó con la clasificación del conjunto nacional a los cuartos de final.

La iniciativa convocó a familias, grupos de amigos y aficionados que alentaron durante todo el partido, compartiendo la emoción de un nuevo triunfo de la “Albiceleste” en un espacio pensado para el encuentro y la recreación de la comunidad.

El director de Deportes de Alto Comedero, Benicio Ruiz, destacó la gran respuesta de los vecinos y señaló: “Acá, en la pantalla del multiespacio El Alto, es la tercera vez que realizamos esta propuesta en el marco del Mundial de Fútbol, con la idea de que juntos podamos vivir una fecha más de esta ilusión que nos está brindando la Argentina y, seguramente, celebrar el pase a cuartos de final”.

Además, remarcó el acompañamiento permanente del público: “La familia nos acompaña, como lo hizo en las dos oportunidades anteriores, y eso nos pone muy contentos porque demuestra que estos espacios son muy valorados por los vecinos”.

Por su parte, el director de la Delegación Municipal de Alto Comedero, Iván Meri, expresó su satisfacción por la convocatoria y la importancia de generar este tipo de encuentros. “Hoy nos tocó un día muy lindo y esperábamos que este lugar se colmara con toda la familia, desde los más chicos hasta los más grandes, para disfrutar de un gran partido”, afirmó.

Asimismo, Meri destacó el valor de estos espacios impulsados por el municipio: “Es importante recalcar la función que cumplen estos lugares de encuentro y de descentralización que tiene la Municipalidad. Son espacios para compartir en familia y fortalecer la vida comunitaria, y eso nos pone muy contentos”.