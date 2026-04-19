Alto Comedero: Causa disturbios sobre ruta 9 y descubren que tenía pedidos de capturas vigentes

Efectivos de la Unidad Regional 7 detuvieron este viernes por la tarde a un hombre de 27 años que se encontraba causando disturbios y molestando a transeúntes sobre la Ruta Nacional N° 9.

El operativo se activo gracias al sistema 911, que alertaron sobre la presencia de sujetos a la altura de un conocido local bailable del sector sur causando disturbios.

Al interceptar a los individuos y realizar la consulta de antecedentes en los sistemas CIAC y SIFCOP, los uniformados detectaron que sobre uno de ellos pesaba una solicitud de paradero activa.

Además, se constató que el sujeto, tenía medidas restrictivas vigentes de prohibición de acercamiento y deber de abstención, las cuales se encontraba incumpliendo al momento de su demora.

El individuo fue trasladado de inmediato a la Seccional 62°, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales para regularizar su situación legal.

Con este procedimiento, la Policía de Alto Comedero reafirma la importancia de los patrullajes preventivos para detectar a personas con cuentas pendientes ante la ley en las zonas de mayor circulación.