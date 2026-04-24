Alta participación en capacitación para agencieros de Tómbola y juegos de azar en Jujuy

La jornada contó con una participación plena, reflejando el alto compromiso del sector con la actualización permanente y el fortalecimiento del sistema de juego regulado.

Exitosa convocatoria en capacitación para agencieros de Tómbola y Juegos de Azar en Jujuy. Durante el encuentro, los participantes recibieron herramientas e información clave para ser aplicadas en su labor diaria, con especial énfasis en la contextualización del escenario actual.

En este marco, se remarcó el rol fundamental que cumplen las agencias y subagencias dentro del sistema de juego regulado, subrayando la necesidad de fortalecer los controles, unificar criterios de trabajo y garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, abordaron aspectos centrales vinculados a la transparencia del sistema, la prevención de conductas problemáticas, la protección de los usuarios y el correcto funcionamiento de las terminales de juego (VLT).

Se hizo hincapié en la responsabilidad del personal en el control de ingreso y permanencia de los jugadores, así como en la importancia de las inspecciones periódicas y la aplicación de sanciones cuando corresponda. En este sentido, se estacó el trabajo del equipo de seguimiento, que realiza recorridos sistemáticos por las agencias.

Otro de los ejes desarrollados fue el sistema de personas autoexcluidas, reforzando su relevancia como herramienta de prevención. También se recordó el uso obligatorio del chatbot institucional como canal de comunicación oficial.

Inprojuy: compromiso institucional

De manera enfática, se reiteró la prohibición absoluta de la participación de menores de edad en juegos de azar, en el marco de la normativa vigente del Inprojuy, especialmente lo establecido por la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La jornada concluyó con una reafirmación del compromiso institucional y del trabajo conjunto entre todos los actores del sistema, destacando la importancia de cumplir con las normativas y de garantizar un sistema de juego seguro, transparente, controlado y socialmente responsable.