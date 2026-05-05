ALTA insta al gobierno argentino a revisar las medidas que encarecen el precio de los pasajes aéreos

Las Resoluciones de ANAC 258/2026 y 265/2026 contradicen la agenda de competitividad y comprometen el liderazgo aéreo regional alcanzado.

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) se unió al comunicado emitido por IATA el pasado 1 de mayo para hacer un llamado urgente al gobierno argentino, y en particular a la ANAC, “a revisar las recientes Resoluciones ANAC 258/2026 y 265/2026, en defensa de los avances que el propio sector aéreo argentino consolidó durante 2025”.

“En el último año, Argentina lideró el crecimiento de pasajeros internacionales en América Latina y el Caribe (+18%), por encima de Brasil, Panamá, Perú, Colombia, Chile y México; alcanzó un récord histórico de 33,3 millones de pasajeros transportados; sumó 50 nuevas rutas internacionales y atrajo a cinco aerolíneas nuevas”, señala el documento difundido hoy por ALTA.

Remarca que “este dinamismo continúa en 2026, con un crecimiento internacional de +19,6% en el primer trimestre. Esta expansión, respaldada por más de 56 acuerdos bilaterales de servicios aéreos y por una política de cielos abiertos que ALTA ha venido reconociendo públicamente como un caso de buenas prácticas regulatorias en la región, ha consolidado el aporte de la aviación y el turismo a la economía argentina, hoy estimado en USD 9.100 millones (1,4% del PIB) y 147.000 empleos. Las medidas adoptadas en los últimos días ponen en riesgo gran parte de ese avance”.

“Las Resoluciones ANAC 258/2026 que aumenta la tasa de seguridad en vuelos domésticos de $20 a $6.500 pesos, en regionales de USD 4,42 a USD 5 y en internacionales de USD 8 a USD 9 y ANAC 265/2026 que incrementa las tasas de navegación aérea cobradas por EANA en 15% para vuelos internacionales y 359% para vuelos domésticos configuran una combinación de costos particularmente asfixiante para la industria”, añade.

Sostienen que, “antes incluso del nuevo aumento, un pasajero volando desde Buenos Aires a Miami pagaba aproximadamente US$76 en tasas e impuestos fijos correspondientes a Argentina, frente a US$12,9 desde São Paulo y US$25 desde Santiago de Chile. Es decir, hasta seis veces más que sus pares regionales, brechas que estos ajustes solo amplían. A esto se suma el alza global del jet fuel por la crisis en Medio Oriente, presión que, en una industria de márgenes estructuralmente ajustados, ya está forzando a aerolíneas a recortar rutas y cesar operaciones”.

“Además -apunta el comunicado de ALTA- ambas resoluciones fueron adoptadas sin un proceso de consulta previa con las aerolíneas y sus asociaciones representativas, contraviniendo los principios establecidos en el Documento 9082 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), del cual Argentina es signataria, y los compromisos de transparencia y diálogo asumidos por las propias autoridades en una reunión virtual con la industria sostenida apenas 72 horas antes de su publicación”.

Advierte, por otra parte, que “a la industria de la región le sorprende que un gobierno que ha hecho de la competitividad y del fortalecimiento del sector privado uno de sus pilares haya aprobado medidas de esta magnitud sin la revisión técnica y consultiva que casos como este exigen, en lo que parece una aceleración no justificada del proceso. De sostenerse, el resultado es directo: Argentina pierde competitividad regional, encarece su operación, frena la conectividad y termina golpeando al pasajero y a la economía del país”.

“Por ello -insisten- ALTA insta a la ANAC a revisar la decisión y a hacerlo con claridad: sobre los costos que terminan asumiendo los pasajeros y dónde van los recursos. Confía en que el gobierno del Presidente Javier Milei, fiel a su agenda de competitividad y fortalecimiento del sector privado, dará los pasos necesarios para reversar la medida y avanzar hacia un esquema balanceado y construido en diálogo con la industria”.

Concluyen el comunicado afirmando que “ALTA, que ha venido reconociendo y acompañando los avances de la política aérea argentina, pone a disposición de las autoridades su análisis técnico, datos comparados y experiencia regional para acompañar una revisión rigurosa y oportuna que evite a tiempo impactos negativos en el crecimiento económico, la conectividad y la competitividad de Argentina”. #AgenciaNA.