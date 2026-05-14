Allanaron una panadería en Mariano Moreno que funcionaba como fachada para vender droga

Se realizaron secuestros de estupefacientes y un hombre fue imputado

En el marco de una investigación por infracción al artículo 5 inciso “c” de la Ley Nacional N.º 23.737, el Ministerio Público de la Acusación impulsó allanamientos en domicilios de los barrios Mariano Moreno y Alto Comedero, medidas que permitieron el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo Nº 2, a cargo del fiscal Sebastián Ruiz.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado con competencia en Narcomenudeo, a solicitud de la fiscalía, y concretadas por personal de la Dirección General de Narcotráfico durante la noche del 13 de mayo.

Uno de los procedimientos se realizó en un inmueble del barrio Mariano Moreno, donde funcionaba una panadería utilizada como fachada para la comercialización de estupefacientes. El otro allanamiento tuvo lugar en un domicilio de Alto Comedero.

Durante los operativos, los efectivos policiales secuestraron 20 envoltorios con pasta base y/o clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación con anotaciones, elementos de corte, fraccionamiento y pesaje de sustancias estupefacientes y un motovehículo presuntamente utilizado para la actividad ilícita.

Un hombre, identificado como C R. S. fue imputado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en el artículo 5 inciso “c” de la Ley 23.737, quedando a disposición de la fiscalía.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la importancia de las denuncias anónimas para iniciar investigaciones vinculadas al narcomenudeo y otros delitos.

Las mismas pueden realizarse a través de los canales habilitados por el organismo denuncias.mpajujuy.gob.ar y en los buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.