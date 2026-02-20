Allanamientos por narcomenudeo en Capital: dos detenidos y múltiples secuestros

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) iniciada de oficio por la Fiscalía con competencia en Narcomenudeo, se realizaron allanamientos y procedimientos que culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Las medidas, concretadas el 19 de febrero de 2026, fueron encabezadas por el Ayudante Fiscal interviniente junto a personal de la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la provincia.

Los procedimientos se efectuaron en domicilios de los barrios Cuyaya y Mariano Moreno, y en la vía pública en el sector de las 500 Viviendas de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

Como resultado, fueron detenidos una mujer de 48 años y un hombre de 38 años. Se secuestraron 38,1 gramos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, fraccionados en más de 40 envoltorio; elementos de fraccionamiento, 229.890 pesos argentinos, 2.000 pesos chilenos, un revólver calibre 22 con cinco proyectiles, cinco teléfonos celulares y otros dispositivos digitales.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía con competencia en narcomenudeo, que dispuso las medidas procesales correspondientes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se resaltó el valor del trabajo coordinado entre las fiscalías y las fuerzas de seguridad, y se subrayó el rol de las denuncias anónimas como una herramienta clave para iniciar investigaciones y avanzar en el combate contra el narcomenudeo en todo el territorio provincial.

Este tipo de denuncias pueden realizarse a través de la página web, https://denuncias.mpajujuy.gob.ar/denuncia, o en cualquiera de los 156 buzones dispuestos en distintas entidades estatales y comunales, ubicados a lo largo y ancho de la provincia.