Allanamiento por narcomenudeo en San Pedro: Dos sujetos aprehendidos y secuestro de estupefacientes

En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, personal de la Brigada de Narcotráfico San Pedro, llevó adelante un procedimiento judicial que culminó con la aprehensión de dos masculinos, mayores de edad.

El operativo se realizó el miércoles 11 de marzo, alrededor de las 16:45 horas, dando cumplimiento a una orden de allanamiento y registro, en un domicilio del barrio Bajo San Martín de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Tras varias horas de procedimiento, el personal interviniente logró secuestrar una importante cantidad de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

Posteriormente ambos sujetos fueron trasladados a la unidad policial , quedando a disposición de la Justicia.