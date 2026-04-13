Alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes: Jujuy y otras provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió alertas por lluvias y tormentas fuertes que afectarán a cinco provincias, con posibles ráfagas intensas y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una alerta amarilla para este lunes 13 de abril, señalando que se prevén tormentas de diversas intensidades en varias provincias argentinas.

Se anticipa que estos fenómenos meteorológicos incluirán ráfagas intensas, actividad eléctrica y una considerable cantidad de lluvia en cortos períodos.

El aviso abarca a zonas de las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

De acuerdo con el informe oficial, las regiones bajo alerta experimentarán lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas. El organismo enfatiza que el principal riesgo radica en la persistencia y abundancia de las precipitaciones.

En el caso de Salta y Chaco, el SMN advirtió que el aviso sube a nivel naranja.

En paralelo, rige una alerta amarilla por viento en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. «El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. A partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector Oeste», indicó.