Alertas amarilla y naranja por tormentas para Jujuy y 9 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso urgente ante la llegada de fenómenos climáticos con capacidad de daño. La advertencia rinde cuentas de un frente de inestabilidad que pondrá en vilo a gran parte del país.

El mapa de la Argentina se tiñó de colores de advertencia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una serie de alertas que cubren el centro y norte del territorio ante la inminente llegada de tormentas que prometen desde ráfagas intensas hasta una actividad eléctrica incesante.

El rigor del Nivel Naranja

Para las zonas bajo alerta naranja, la situación trasciende la simple lluvia. Este nivel de aviso implica la espera de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes. No es momento para la indiferencia: el riesgo de daños materiales y físicos es elevado.

Las provincias alcanzadas por esta advertencia máxima para la jornada son:

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Catamarca

Tucumán

El alcance del Nivel Amarillo

En una superficie aún más vasta rige la alerta amarilla. Aquí, el SMN pide a la población mantenerse atenta, dado que se prevén fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Este nivel de vigilancia se extiende por:

Corrientes

Santiago del Estero

La Rioja

Jujuy

Norte de Buenos Aires (específicamente en la zona de Baradero)

(Sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Catamarca también comparten este nivel en áreas adyacentes al naranja).

¿Qué significa cada color del alerta?

Es vital entender la escala de riesgo que manejan las autoridades y cómo actuar en cada caso:

Nivel Rojo – Seguí instrucciones oficiales: Se esperan fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel Naranja – Preparate: Fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel Amarillo – Informate: Posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades.

Nivel Verde – Tranquilidad: No se esperan fenómenos que impliquen riesgos.

La recomendación general para las 10 provincias afectadas es evitar desplazamientos innecesarios y asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento.

(Cadena3)