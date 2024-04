Alertan por una nueva estafa en WhatsApp: ofrecen descuentos en Netflix para jubilados y les roban los ahorros

Una falsa promoción ofrece beneficios de hasta el 50% del valor de la suscripción al servicio de streaming. Te contamos cómo detectarla y evitarla.

Una conocida estafa virtual volvió a ser tendencia en Argentina, disfrazada de una nueva estrategia que se aprovecha de la crisis económica y la suba de precios de los servicios de streaming.

Se trata de una falsa promoción, exclusiva para jubilados, que invita a suscribirse a Netflix con una importante rebaja. Así, los estafadores buscan atacar a uno de los sectores más golpeados por la situación económica.

La tentadora oferta llega por WhatsApp con mensajes para contratar el servicio con beneficios que van desde el 35% al 50% del valor del servicio y la posibilidad de activarlo a través de un enlace.

Cómo funciona la estafa de Netflix para jubilados

Cuando el destinatario recibe el mensaje de la falsa oferta y contesta, los estafadores le envían un enlace para comenzar la gestión. Sin embargo, ese link es para descargar una app maliciosa que, una vez instalada en el dispositivo de la víctima, brinda total acceso a los delincuentes y vía libre para ingresar a las cuentas bancarias y vaciarlas.

Varios usuarios denunciaron en redes sociales haber recibido la promoción. Al pedir más información, los ciberdelincuentes solicitan descargar la aplicación Anydesk. Cuando esta app, similar en su funcionamiento al TeamViewer, es instalada en el celular, genera un código. Los delincuentes, con diversas estrategias, solicitan ese número a la víctima. Y cuando se hacen de él, listo. Ya no hay vuelta atrás. Los ciberdelincuentes lo activan y, de manera remota, toman control del dispositivo.

Así, pueden ingresar al homebanking para hacer transferencias y vaciar las cuentas, robar datos personales y acceder a información privada del dueño del smartphone, como por ejemplo sus cuentas de WhatsApp, redes sociales, fotos, videos, etc.

Cómo evitar caer en estafas por WhatsApp

La primera recomendación para eludir estafas virtuales es mantenerse informado y con la guardia alta. Tal como decimos habitualmente nuestra sección de seguridad informática, un usuario atento es una presa más difícil de atrapar.

Por lo demás, hay una serie de señales que ayudan a detectar intentos de fraude. Algunas de ellas:

Desconfiar cuando se prometen grandes beneficios

Sospechar cuando un remitente apela al sentido de urgencia (“¡Deberías hacer esto antes de que…!”) o exclusividad (”Oferta solo por hoy y para vos”).

Dudar si se solicitan pagos, compartir información personal o descargar aplicaciones desconocidas desde enlaces sospechosos.

Finalmente, siempre es conveniente revisar la información de aquellos que aseguran ser representantes de una empresa, marca, organización, entidad bancaria, etcétera. En esos casos, lo mejor siempre es comunicarse en forma directa a través de los canales oficiales de las empresas.

Además, desde Meta compartieron con TN Tecno una serie de consejos para usar WhatsApp de manera segura:

Activá la verificación en dos pasos: esta función añade una capa de seguridad a tu cuenta de WhatsApp. Cuando la activás, creás y confirmás un PIN, un número personal de 6 dígitos que eleva la protección de la cuenta. Este se requerirá de forma aleatoria por la aplicación para que no lo olvides. Para activar la verificación en dos pasos ingresá al menú de Configuración ► Cuenta ► Verificación en dos pasos.

Asegurá el buzón de voz de tu celular: no todos lo saben, pero el código de activación único que te envía WhatsApp al dar de alta por primera vez una cuenta, también se puede recibir a través de una llamada automatizada. Si bien esta clave ya no se deja automáticamente en el buzón de voz del celular, no está de más asegurarlo con una clave. Recomendamos que mantengas actualizado un PIN de acceso a tu buzón de voz, a través de tu operador telefónico, o bien desactivar el servicio si no lo utilizas. De esta manera, evitás que alguien tenga acceso al buzón vía remota y obtenga el código para tomar el control de tu cuenta de WhatsApp en casos de intento de robo de identidad.

No abras links desconocidos, no solicitados o sospechosos: si algún contacto te envía un enlace para abrir, confirmá que sea de un sitio legítimo, más aún si lo recibís de un número que no está en tu lista de contactos. Hace algunos meses, WhatsApp implementó la vista previa de links, para que puedas tener más información de la página antes de hacer clic en los enlaces.

Otros tips para evitar estafas por WhatsApp

Si un supuesto contacto te hace una solicitud inusual, como un préstamo de dinero, por WhatsApp, la recomendación es verificar la autenticidad de la solicitud haciendo una llamada de voz o video a tu contacto.

Si te llega un mensaje de alguna oferta de un premio o un empleo que parece demasiado bueno para ver cierto, no hagas caso y no hagas click en los enlaces de los mensajes: puede tratarse de un fraude o un engaño.

Además, es importante estar atentos a que los mensajes recibidos de parte de una empresa, institución gubernamental o cualquier cuenta oficial, tenga la insignia de ser una cuenta verificada (tilde verde), ya que sin esto, el mensaje podría provenir de una fuente de estafa.

(TN)