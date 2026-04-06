Alerta por monóxido de carbono: 5 medidas clave para evitar intoxicaciones

Con la llegada del frío aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Qué controles hacer en estufas, cuáles son los errores más comunes y qué síntomas deben alertar.

Con la llegada del frío, miles de hogares en Argentina vuelven a encender estufas y calefactores. En ese contexto, especialistas advierten sobre un riesgo que se repite cada año: la intoxicación por monóxido de carbono.

Se trata de un gas sin olor, color ni sabor que puede provocar desmayos, convulsiones e incluso la muerte en pocos minutos.

El peligro aumenta cuando los artefactos a gas funcionan mal, los ambientes no tienen ventilación suficiente o se utilizan sistemas de calefacción de forma incorrecta. Por eso, la prevención y el mantenimiento de los equipos son claves durante los meses más fríos.

Cómo limpiar y revisar estufas antes del invierno

Antes de volver a usar una estufa que estuvo varios meses apagada, se recomienda realizar una revisión completa del sistema de calefacción.

Entre los controles básicos se destacan:

Si la llama se vuelve amarilla o anaranjada, o aparecen manchas negras o hollín en paredes y techos, puede tratarse de una combustión deficiente. En esos casos, el artefacto debe dejar de usarse y revisarse de inmediato.

Los errores más comunes que provocan intoxicaciones

Gran parte de los casos de intoxicación por monóxido se produce por hábitos cotidianos que parecen inofensivos, pero aumentan el riesgo.

Entre los más frecuentes aparecen:

Estas prácticas favorecen la acumulación del gas en el ambiente y pueden provocar intoxicaciones graves.

Síntomas de intoxicación por monóxido de carbono

Uno de los principales problemas es que los síntomas suelen confundirse con gripe, cansancio o malestar general.

Los signos más frecuentes son:

<Mareos

<Náuseas o vómitos

<Pérdida de conocimiento

En situaciones más graves pueden aparecer convulsiones o coma. Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda ventilar el ambiente de inmediato y buscar asistencia médica.

El caso que reavivó la alerta

El riesgo volvió a quedar en evidencia tras una tragedia ocurrida la semana pasada en Bahía Blanca, donde una familia fue encontrada sin vida dentro de su departamento.

Las pericias indicaron que las víctimas murieron por inhalación de monóxido de carbono el mismo día en que se habían mudado al inmueble. Entre los fallecidos había dos menores.

El caso volvió a encender las alarmas sobre la importancia de revisar los artefactos de calefacción y garantizar una ventilación adecuada en los hogares durante el invierno.

(baenegocios)