Alerta amarilla por tormentas con granizo y 12 provincias serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias por fuertes precipitaciones para este viernes en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este viernes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

Alerta por tormentas fuertes

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

(Agencia NA)