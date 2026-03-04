Alerta amarilla por tormentas con granizo: Jujuy entre las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias por fuertes precipitaciones para este miércoles en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este miércoles.

El aviso es para regiones de las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Para la zona en alerta amarilla, el SMN prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. «Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h», advirtió.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.