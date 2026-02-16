Alemania: Socialdemócratas plantean prohibición de redes sociales a menores de 14 años

De acuerdo con la propuesta, los proveedores deberían impedir técnicamente el acceso a las plataformas en cuestión.

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de la coalición de Gobierno liderada por el canciller Friedrich Merz, plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, según un documento interno del que este lunes dan cuenta varios medios alemanes.

De acuerdo con la propuesta, impulsada por miembros del partido socialdemócrata, del grupo parlamentario y eurodiputados, los proveedores deberían impedir técnicamente el acceso a las plataformas en cuestión a los menores de 14 años, bajo pena de multa, reportó el sitio DW y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para la franja de edad de entre 14 y 16 años se establecería una “versión juvenil” de la red social en cuestión, en la que solo se podría crear un perfil a través de un proceso de verificación realizado por el tutor legal y que operaría con ciertas restricciones, sin contenidos personalizados y sin funciones diseñadas para incrementar la dependencia.

Además, de acuerdo con el diario Bild, el documento propone ir incluso un paso más allá y desactivar por defecto las recomendaciones en base a algoritmos que se muestran a los usuarios, también en las versiones de las redes sociales para adultos.

“Lo digo abiertamente, la autorregulación no funciona”, dijo el primer ministro regional del estado federado occidental de Renania Palatinado, el socialdemócrata Alexander Schweitzer, a la televisión pública ARD.

Tiene prioridad protección de los jóvenes ante “avalancha de odio y violencia”

“No podemos prescindir de unas reglas y limitaciones claras, como las que propone el SPD”, afirmó, por su parte, el domingo el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, en unas declaraciones al semanario Der Spiegel. “La protección de los jóvenes ante la avalancha de odio y violencia en las redes sociales tiene máxima prioridad”, aseguró.

Desde la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, por otro lado, se lanzaron el mes pasado peticiones para prohibir las redes sociales como Tiktok, Instagram o Facebook a los menores de 16 años.

La ministra de Familia, la democristiana Karin Prien, ya creó el año pasado una comisión para estudiar posibles vías legales para frenar el uso de redes por menores. Está previsto que el tema vuelva a abordarse el próximo fin de semana en la conferencia que celebrará la CDU en la ciudad de Stuttgart, en el suroeste de Alemania.

El principal partido de la oposición, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), se ha manifestado por el contrario en contra de cualquier tipo de prohibición y calificó esta posibilidad de “errónea y peligrosa”, en palabras de la colíder Alice Weidel.

Weidel afirmó que es tarea de los padres enseñar a sus hijos un uso responsable de las redes sociales y que esto es la forma más efectiva de afrontar el problema.

Australia es pionera en este campo con una prohibición nacional en el acceso de las redes sociales a menores de 16 años, vigente desde diciembre de 2025. Francia aprobó restricciones para menores de 15 años, mientras España, Portugal, Grecia y Nueva Zelanda preparan normativas similares, mayormente apuntando a menores de 16 años.

