Alejandro Sanz se lució en el Campo Argentino de Polo

Alejandro Sanz fue ovacionado por más de 70.000 personas en dos noches completamente agotadas en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires, donde ofreció un espectáculo cargado de emoción, grandes éxitos y una producción de nivel internacional.

El multipremiado músico se convirtió además en el primer artista en presentarse en el nuevo formato del Campo Argentino de Polo, un espacio renovado que propone una experiencia visual y sonora superior para los grandes conciertos en la ciudad.

Un reencuentro emocionante

En esta oportunidad, el artista madrileño recorrió más de tres décadas de trayectoria musical en el marco de su gira “¿Y Ahora Qué?”, combinando nuevas canciones con clásicos inolvidables.

Durante más de dos horas de show, acompañado por una banda de ocho músicos, el cantante interpretó algunos de sus temas más emblemáticos. La noche comenzó con los acordes de “Desde cuándo”, que desataron los primeros gritos de emoción entre los fanáticos.

El repertorio incluyó canciones como “Capitán Tapón”, “Por bandera”, “Bésame”, “A la primera persona” y la infaltable “Mi soledad y yo”, que fueron coreadas por el público de principio a fin.

Invitados y grandes hits que hicieron vibrar al público

Uno de los momentos más especiales llegó cuando la cantante argentina Yami Safdie subió al escenario para interpretar junto a Sanz la reciente colaboración “Cuéntame”, en un segmento íntimo con living y mate incluido que conquistó a los presentes.

A lo largo de la noche también sonaron clásicos como “Quisiera ser”, “Amiga mía”, “Deja que te bese” y “Cuando nadie me ve”, mientras que canciones como “El alma al aire”, “Mi marciana”, “No es lo mismo” y “Y si fuera ella” aportaron momentos de gran intensidad emocional.

En el tramo más íntimo del concierto, el artista se sentó al piano para interpretar versiones especiales de “Lo ves” y “Las guapas”, generando uno de los climas más conmovedores del show.

El cierre llegó con uno de los himnos más esperados por el público: “Corazón partío”, que hizo estallar de emoción al Campo Argentino de Polo.

Una producción internacional para un show histórico

El espectáculo contó con una impactante puesta en escena, con cámaras de última generación y una pantalla cóncava de más de 300 metros cuadrados, diseñada para crear efectos visuales inmersivos que potenciaron cada momento del concierto.

La producción reunió a un equipo de aproximadamente 100 personas por función, combinando técnicos y profesionales internacionales con un amplio staff local.

Antes de su paso por Buenos Aires, Alejandro Sanz también se presentó con entradas agotadas en Rosario, y la gira continuó en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

