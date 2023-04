Alejandra Romero, la ex del Rodrigo, fue lapidaria con Marixa Balli: “Cuando él murió ella…”

La última pareja de El Potro Rodrigo, Alejandra Romero, fue lapidaria con Marixa Balli y una actitud que tuvo la angelita el día de la trágica muerte del cantante.

La eterna guerra de las mujeres de El Potro Rodrigo se reavivó este viernes en Intrusos (América TV) luego de que Alejandra Romero, su última pareja, apunte muy fuerte contra Marixa Balli.

“¿En esta sororidad que pedís, por qué no respetan a Marixa?”, le preguntó Karina Iavícoli a la mujer que acompañó a Rodrigo el último año de su vida, y ella apuntó directo contra la angelita.

“Se dijeron cosas muy feas, el día que Rodrigo nos dejó físicamente yo estaba pidiéndole al universo por el corazón de esa señora (refiriéndose a Marixa), que había comentado cosas muy feas, mentiras”, aseguró y sumó “fueron 23 años que estuve aguantando cosas que se han dicho fuera de lugar, incluso me pidieron que salga al cruce y no lo hice”.

“La mujer que convivía y convivió casi un año y medio fui yo, entonces en ese contexto soy la que sabía absolutamente todo. Y siempre le voy a agradecer cómo me cuidó y en el medio de tanta cosa oscura que vivía él, yo viví un cuento de princesas”, aseguró sobre el vínculo que la unía al cuartetero, y cerró con una anécdota que incluye a la ex de El Potro.

“Hubo un momento, en la costa, donde Rodrigo tuvo una convocatoria impresionante, que en uno de los shows llega y estaba esta señora, y a él no le habían avisado. Se enojó mucho, pidió que no esté ella y me respeten a mi”, dijo dando a entender que, de algún modo, Balli ya no formaba parte de su vida pero lo buscaba constantemente.

Marixa Balli redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Carmen Barbieri: “No tiene…”

Marixa Balli no puede ni ver a Carmen Barbieri. Al aire en LAM, la panelista apuntó contra la conductora de Mañanísima por un conflicto del pasado que aún sigue vivo.

“La gente no cambia. Hay cosas que no se hacen. Jamás. Y no se lo voy a perdonar nunca”, dijo la bailarina en el programa de Ángel de Brito en América TV.

Este jueves, en diálogo con Intrusos, Marixa reiteró que no está dispuesta a cambiar de posición. “Su comentario fue fuera de lugar. Uno sabe lo que puede leer y lo que no puede leer”, insistió, en referencia al mensaje que Carmen leyó al aire, donde trataban a la morocha de “mufa”.

La angelita mencionó que esperaba un arrepentimiento de parte de la capocómica, pero eso nunca ocurrió. “Yo esperaba una disculpas de parte de ella”, afirmó.

De todos modos, Marixa señaló que Carmen nunca mostró intenciones de revisar sus dichos. “Jamás tuvo intenciones de decir: ‘la verdad fue desubicado'”, sostuvo.

Al finalizar, la bailarina volvió a criticar a la ex vedette. “Hay cosas que no hacen y no se dicen. Hay código. Y tiene que haber respeto. La gente que me conoce sabe cómo soy”, sentenció.

(PRIMICIAS YA)