Alejandra Cejas: “Es una operación política en mi contra la denuncia”

La diputada provincial, Alejandra Cejas, se presentó esta mañana en la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación junto a su abogado Julián Martín Palmieri para declarar sobre los hechos acontecidos y que tomó público conocimiento días atrás.

En una improvisada conferencia de prensa realizada en la sede del MPA de calle Urquiza, la legisladora provincial se refirió a la situación que de acuerdo a lo trascendido la involucra junto a su hija menor de edad y a la madre biológica. Mientras esto sucedía, la menor se encontraba en la sede el MPA de calle Balcarce de San Salvador de Jujuy.

En principio, sobre la conferencia de prensa a la salida de la Fiscalía, señaló, “estamos con las abuelas paternas y maternas de la niña, somos las que organizamos todos esto porque hemos leído en los distintos medios de comunicación sobre la niñita que es no solamente ajena a la situación, sino que se dijeron barbaridades”.

Luego se refirió a lo sucedido expresando, “tengo que explicar esta situación porque además de ser legisladora soy madre y en estos momentos, lo que quiero es que me hija este bien, es una niña que tiene que restablecer su actividad cotidiana, que ha sido invadida, ha sido expuesta por el gobierno, por ser yo de carácter público, cuando en realidad todo lo que se dijo obedece a una situación familiar que no tiene que ver a lo que se refiere con hechos de violencia”.

Al consultar si todo esto se debe a una cuestión política señaló, “eso forma parte de un procedimiento por el ingreso que se le dio a mi hija, es un móvil político para difamarme y lamentablemente involucro a toda mi familia que esta consternada. Quien realizo la denuncia no es abuela de mi hija, es mi madre biológica pero no tenemos vínculos, esta situación también será aclarada porque ya sucedió con mi hermana”.

Seguidamente agregó, “todo lo dicho es falso, la presencia de toda la familia fue el empezar a leer en medios nacionales y provinciales sobre actos de violencia que no existieron que no forman parte del ingreso de mi hija, en haberla expuesto a una situación procedimental, pero no quiero hablar más porque soy madre y quiero resguardar a mi única hija y aclarar que esto será motivo de todo lo que se realizó en la cautelares para que los medios no puedan hablar. Desde el mismo viernes el doctor hizo las presentaciones para que esto no se divulgue y no se haga un espectáculo”.

Para finalizar agregó Cejas, “entro por un procedimiento particular y yo solo quiero que a mi hija y los que forman parte del grupo familiar los dejen tranquilos porque no forman parte de la política y no tienen nada que ver con nada de lo que se ha montado”.

En igual sentido se refirió el abogado Julián Martín Palmieri quien manifestó “en primer momento queremos aclarar que existe una denuncia en contra de ella por parte de la madre biológica, así también mi representada realizo dos correspondientes denuncias que están radicadas en la Seccional 6° que está siendo tramitada por la Fiscalía”.

“Está en una etapa investigativa donde lo primordial es proteger a la menor, tanto física como psicológicamente. Actualmente se está realizando una pericia psicológica, hemos propuesto un perito de parte, a su vez hemos propuesto un médico para determinar las supuestas lesiones que tiene, que son totalmente falsas, así que siempre a disposición y trabajando para que se sepa la verdad y demostrar que la diputada Alejandra Cejas no tiene que ver con los hechos”, agrego Palmieri.