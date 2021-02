Albizo Cazón pidió no adherir al duelo nacional por Menem, en respeto a los ex trabajadores de AHZ

El pedido es análogo a la tomada por el Municipio de Río Tercero, debido a los vínculos del ex mandatario con la explosión de la fábrica militar allí ubicada.

Trascendió hace instantes que el joven líder de la Coalición Cívica ARI, José María Albizo Cazón, cursó personalmente al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, un pedido de no adhesión al duelo nacional decretado tras el deceso del ex presidente Carlos Menem, en respeto a los ex trabajadores de la histórica Altos Hornos Zapla.

El mensaje público en sus redes sociales oficiales:

“Le escribí personalmente hace instantes al Sr. Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y al Sr. Intendente de la Ciudad de Palpalá, Rubén Rivarola, con objeto de solicitarles puedan considerar, conforme el antecedente de Río Tercero de no adhesión al Duelo Nacional por el deceso del Sr. ex presidente Carlos Menem, tampoco aquí se rinda homenaje al ex mandatario, debido al grave cuadro que dejó a nuestro Pueblo la caída de la histórica Altos Hornos Zapla.

Estoy convencido que tenemos la obligación de resignificar tamañas expresiones institucionales, y aquí, aunque uno debe respeto al dolor del prójimo, también uno debe no despedir con honores a aquellos que son símbolos de la obscena impunidad que cunde en la República Argentina.

Año atrás me pidieron una audiencia ex trabajadores de AHZ, mes atrás me comuniqué nuevamente con uno de ellos, Ángel, y éste comprender mío es en respeto a su persona y la de todos sus compañeros, con quienes se tiene una deuda histórica”.