Albizo Cazón: El único joven que encabeza una lista en San Salvador de Jujuy

Candidato a concejal por la ciudad de San Salvador de Jujuy por el Frente Primero Jujuy, el Lic. Albizo Cazón (25), quien es presidente de la Coalición Cívica ARI e irá por la colectora de Siempre Jujuy.

Albizo Cazón es la figura más fuerte del núcleo del vicegobernador Haquim para disputarle a la UCR y al PJ una banca en la Capital. Hijo de una madre médica, jamás ocupó cargos públicos jerárquicos, y es autor de múltiples iniciativas legislativas, propuestas ejecutivas e investigaciones por hechos de corrupción, que se han vivido en la provincia.Te compartimos parte de su historia, la cual transcribimos textual de su página oficial de la red social Facebook:

¿Cuánto conoces a tus candidatos?

Mucho se subestima a la juventud y se dice que “está perdida”, pero creo que no es así, no obstante, sí considero que los jóvenes debemos estar más allá del cargo, de la chapa, del escritorio y del poder efímero que te otorga la actividad política. Y por eso considero importante que quienes nos postulemos a un cargo electivo (en mí caso a concejal por San Salvador de Jujuy), le podamos contar a la ciudadanía quienes somos y que ya hemos hecho, sin cargos, porque el compromiso debe ser parte de nuestra historia, no parte de una promesa en tiempo electoral.

Por ello me presento, soy José María Albizo Cazón, tengo 25 años (cumplidos hace poquito, el 16), no vengo del poder político ni del económico, soy hijo de una médica generalista y emergentóloga con más de 30 años de servicio y tengo 5 hermanos (2 hermanas y 2 hermanos), me recibí de Licenciado en Relaciones Internacionales con una tesis calificada con 10 que se tituló “Observación Internacional de una Detención Disruptiva: Milagro Sala”, y siendo una investigación que se nutrió desde el derecho internacional, la política internacional y las relaciones económicas internacionales, -aun sosteniendo críticas al Poder Judicial- académicamente por la borda el concepto de “presa política” que se situaba sobre la líder de la Tupac Amaru.

Quizá me conoces desde mis 13 años, cuando inicié mí activismo por el derecho de los animales al haber fallecido mí perrita (Xira) por envenenamiento, momento en el cual decidí involucrarme en la protección de los animales no humanos (ANH). Me podes haber visto en algún rescate, en los puntos de adopción que solíamos hacer en plaza de los Inmigrantes o Plaza Belgrano, en las protestas contra los circos con animales, o bien en las manifestaciones fuera de la casa de los maltratadores que denunciábamos, junto a un enorme cuerpo de organizaciones y activistas que aún la siguen peleando. Qué recuerdos, megáfono en una mano.

Otra posibilidad es que me hayas conocido a los 19 años, cuando denuncié en absoluta soledad (y como les molesta a algunos que diga esto) al Sr. ex gobernador Eduardo Alfredo Fellner cuan aún era presidente del PJ Nacional, siendo la presentación de un outsider del establishment político, la única que vinculó al ex mandatario con los ilícitos que cometió la Sra. Milagro Sala. Y que hoy, tras con el correr del tiempo anexarse a la Megacausa, ser la que posibilite que el ex titular del ejecutivo provincial a la fecha tenga solicitud de ser elevado a juicio. Sí, un pibe de 19 años, loco por la lucha contra la corrupción gracias a su mentora, la Dra. Elisa Carrió, denunció a un ex gobernador, y ese ex gobernador pidió el propio Ministerio Público de la Acusación, sea llevado a juicio.

Una opción más, es que supieras de mí a los 20, cuando promoví el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos de Jujuy, iniciativa que por mí autoría hoy se haya vigente en todo el territorio provincial, luego de encomendarme esa tarea el Dr. Nino Fernández, quien fuera su creador y a quien le rindo todo honor por sus enseñanzas, respeto, consejos y empatía. Ésta medida, cuando se publicó su decreto reglamentario, la anuncié en una entrevista con la periodista Silvia Bianco, y dije entre lágrimas de alegría “ésta iniciativa no la comento como un joven político, sino como un niño que fue abandonado por su padre y que vio como su madre trabajó a sol y sombra para poder sostenerlo, porque de ahora en más hay que pelear porque miles de niños, niñas y adolescentes puedan tener más instrumentos para exigir lo que por derecho les corresponde”. Hoy a quien le digo Papá, es a quien para mí fue siempre mí Papá, Alberto. Y me viene a la cabeza un recuerdo más de esta iniciativa, es el haber pedido a todos por favor transformar el dolor en amor, hoy el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos fue posible, porque un niño transformó su dolor en amor, y en un fruto que sirva a miles.

Por otra parte, también puede ser que me hayas escuchado nombrar a los 21, a raíz de mí ardua pelea contra los Sres. Emilio Cayo Rocabado y José Luis Bejarano, titulares de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (ODIJ), a quienes denuncié penalmente por presunto fraude a la administración pública y participación criminal con hipótesis de asociación ilícita, por más de 143 millones de pesos, tras haber abordado una investigación que arrojó más de 700 viviendas sociales se hayan estado de abandono, a medio hacer y/o con vicios de edificación en las ciudades de Monterrico, El Carmen y San Salvador de Jujuy. Fuera de ello, también los denuncié acompañando a docentes y capacitadores que de ellos dependían (y aún algunos dependen) p. ej. por contrataciones irregulares e inconsistencias en sus declaraciones juradas. Hoy todo está en la Fiscalía Especializada a cargo del Dr. Aldo Lozano, a quien en más de una oportunidad le pedí ordene la detención de tamaños delincuentes.

Sin deseo de extenderme mucho más, otras opciones por las cuales me hayas podido escuchar nombrar son, entre algunas de ellas por: el requerimiento de eliminación del catering para los políticos en la FNE (por lo cual logramos un ahorro de medio millón de pesos), la investigación por contrataciones irregulares por la cual denunciamos a Agua Potable de Jujuy S.E. (que ganamos), el requerimiento de medidas de protección a nuestros paisajes (que derivó en medidas de inhibición por parte de Fiscalía, para p. ej. resguardar el Cerro de 7 Colores de publicidades engañosas), la Declaración de Institución Libre de Uso de Pirotecnia que tomó el Poder Legislativo, la Defensoría del Pueblo o el Ente Autárquico Permanente, el Protocolo de Actuación ante Casos de Maltrato Animal que cursamos ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy (y que ya se haya aplicado en distintas jurisdicciones), o bien, la propuesta de Guardias Mínimas de Veterinarias de 24hs. que enviamos al Circulo Veterinario.

Todo esto y mucho más, lo hicimos junto a un increíble equipo, sin dinero y solo con dignidad, porque para hacer política como ya he comentado, no se necesita de un cargo, sino de un compromiso verídico de servicio altruista por el otro, y eso creo lo hemos demostrado a lo largo del tiempo ¡Ahora toca romperla por primera vez en las urnas, porque aún hay mucha historia por contar!

Los invito a sostener unidad de corazón, para cambiar la historia. Un abrazo inmenso, y como siempre, a la orden.

José María