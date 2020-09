Albizo Cazón ampliará su denuncia contra Cayo y Bejarano: “La hipótesis de asociación ilícita es clara”

El líder de la Coalición Cívica ARI, José María Albizo Cazón desde 2017 promueve acciones administrativas y penales contra los titulares de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy – ODIJ, Emilio Cayo y José Luis Bejarano.

Inconsistencias en DDJJ, alteraciones en manejo de capacitaciones, irregularidades por más de 143 millones de pesos en materia de obra pública, 700 viviendas sociales abandonadas, a medio hacer y/o con vicios de edificación, y coacción a docentes del Nuevo Horizonte a quienes ahora obligarían a firmar un pagaré por fondos que jamás les fueron depositados, algunas de sus denuncias.

Albizo Cazón encabeza una lucha que pareciera interminable año a año, jamás nadie lo acompañó en su cruzada contra los titulares de la ODIJ y ex socios de Milagro Sala, Emilio Cayo y José Luis Bejarano, contra quienes impulsó en reiteradas oportunidades causas administrativas y penales, por hechos que están a ojos vista.

En 2017 Albizo Cazón se presentó ante la Oficina Anticorrupción, aún siendo sus acusados legisladores del orden provincial y municipal por el Frente Unidos y Organizados, apuntando el primero sostenía “inconsistencias en sus declaraciones juradas”. Expuso públicamente la sociedad que éstos sostenían con la líder tupaquera y habló de presunción de enriquecimiento ilícito. Cayo le respondió con una carta documento que quiso prohibirle nombrarlo y buscó silenciarlo advirtiéndole le iniciaría acciones legales, pero el exponente de la CC-ARI le contestó en una conferencia de prensa anunciando la O.A. había comprobado su denuncia y manifestando él llegaría con su investigación “hasta las últimas consecuencias”.

Llegando el año 2018 sería iniciada, tras radicado un escrito penal firmado por el líder de la CC-ARI, la única causa penal que involucraría a los titulares de la ODIJ con irregularidades en materia de obra pública, siendo ésta por presunta participación criminal y fraude a la administración pública, tras Albizo Cazón recorrer barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, barrio Finca La Nación de la ciudad de El Carmen, y barrio San Vicente de la ciudad de Monterrico, y detectar en un primer término más de 500 viviendas sociales que eran destinadas a familias en situación de vulnerabilidad se hallaban en estado de abandono, a medio hacer y/o con vicios de edificación. El número luego ascendería a 700, tras posteriores declaraciones oficiales emitidas por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Jujuy.

En 2019 Albizo Cazón le pondría un número al manejo irregular de fondos destinados a obra pública que debían ejecutar las cabezas de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy, y sería de $ 143.000.000 (Ciento Cuarenta y Tres Millones de Pesos) promedio, al tomar de base el valor de cada vivienda a 2015, hablaría de presunta asociación ilícita y pediría el Ministerio Público de la Acusación libre ordenes de detención contra Emilio Cayo y José Luis Bejarano, considerando existían los motivos suficientes para requerirlas. Sin embargo, éstas no serían emitidas.

En paralelo, Albizo Cazón cursaría escritos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo, Ministerio de Educación y Fiscalía de Estado, todos éstos organismos, del Gobierno de la Provincia de Jujuy, denunciando entre otros conceptos, explotación a capacitadores (a quienes se les obligaba a cumplir sin remuneración alguna, 18 horas más de las exigidas por resolución), irregularidades en las relaciones laborales que sostenía la ODIJ con el cuerpo docente de los establecimientos del Nuevo Horizonte, y a su vez, demandando la intervención de la Asociación Civil que aún comandan a la fecha Cayo y Bejarano.

Sumado a todo lo que antecede, recientemente el líder de la Coalición Cívica ARI arremetió nuevamente contra Cayo y Bejarano, denunciando por última maniobra, habrían éstos coaccionado al personal docente a firmar un pagaré por el 30% del sueldo que les adeudan mes a mes desde la ODIJ, para simular han sido saldados, en algunos casos desde el ciclo 2018. De no hacerlo, le manifestaron los educadores les habrían advertido perderían el cargo. “Docentes me llamaron llorando, y yo no los voy a abandonar, ésta es una operatoria a través de la cual él busca blindarse pero no se lo vamos a permitir”, sentenció.

Frente a ello, trascendió Albizo Cazón ampliará su denuncia penal que ya se encuentra cursando ante la Fiscalía de Delitos Económicos y contra la Administración Pública, notificaría a Educación y Trabajo, y reiteraría el requerimiento de intervención a la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy, para promover sean normalizadas las instituciones que de ella dependen.

“Le pido al Sr. Titular del Ministerio Público de la Acusación, al Dr. Sergio Lello Sanchez, no espere a que me maten para dar la orden de proceder en el desarrollo de la investigación contra el Sr. Emilio Cayo Rocabado y el Sr. José Luis Bejarano”, disparó en declaraciones radiales y televisivas el discípulo de la ex Diputada Nacional Elisa Carrió.