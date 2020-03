Alberto Martín le declaró su amor a Carmen Barbieri en vivo

“Es una mujer que me da ganas de abrazar”, confesó el actor durante un móvil para el ciclo Intrusos. Alberto Martín y Carmen Barbieri protagonizaron un móvil inesperado en Intrusos (América) donde floreció el amor.

A días de terminar la temporada de teatro en Mar del Plata, donde Martín y Barbieri compartieron escena en la obra “Veinte Millones”, el actor abrió su corazón y se mandó una declaración de amor de novela.

Martín expresó: “Después de que falleció mi esposa, me cuesta mucho. Pero bueno, son estas sorpresas que tenemos los seres humanos, que a veces se mueven determinadas cosas en la vida sentimental que yo pensaba que no se iban a mover”.

Y siguió: “Me costaría el primer beso, la primera caricia. Y si me preguntás si con Carmen puede ocurrir algo, yo no puedo decir que somos amigos. Somos más que amigos. Nos protegemos. No sé cómo continúa esto, hasta ahora es así”, dijo, además de revelar que cuando no está con ella la extraña.

“A Carmen no la besé, pero eso no quiere decir que no me ponga el aerosol todos los días en la rodilla en calzoncillos. O que yo le toque la rodilla que le duele”, agregó. Contó también que su hija le pregunta si ya pueden decirle “mamá”.

