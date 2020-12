Alberto F. y una frase que hace arder las redes: “En la crisis logramos que no haya argentinos con hambre”

El Presidente expuso en la 26° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), un encuentro realizado en Quilmes para debatir los ejes de una agenda federal para la recuperación y el crecimiento. Dijo que el país no estaba preparado en materia sanitaria (palo a Macri mediante) para recibir “semejante” pandemia pero resaltó que “en medio de la crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya habido un argentino que no recibiera la atención sanitaria que requirió”.

Cursados ya poco más de ocho meses de pandemia en la Argentina, el presidente Alberto Fernández sostuvo hoy 3/12 que su gestión fue “capaz” de “capear el temporal” que significó la irrupción del coronavirus en el país al destacar que a lo largo del año pudo “reconstruirse un entramado social que estaba absolutamente quebrado y lastimado”.

El Jefe de Estado realizó esas declaraciones en el marco la 26° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), un encuentro realizado en la ciudad bonaerense de Quilmes para debatir los ejes de una “agenda federal para la recuperación y el crecimiento”.

En un tono enérgico, el primer mandatario no escatimó críticas a su antecesor, Mauricio Macri, a quien responsabilizó de la “caída industrial más grande que la historia argentina recuerde” al tiempo que apuntó contra su gobierno (2015-2019) por haber llevado adelante lo que considera una deficiente gestión en materia sanitaria. “Ante la irrupción de la pandemia el país estaba sin hospitales ni camas de terapia intensiva, el virus nos corría”, indicó el Presidente, aunque luego resaltó: “En medio de semejante crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya habido un argentino que no recibiera la atención sanitaria que requirió”.

Claro que esa declaración de Fernández no tardó en ser cuestionada por sus detractores, quienes lo acusan de llevar a miles de empresas a la quiebra y lo hacen responsable del aumento de la pobreza en el país a partir de aislamiento estricto decretado el 20 de marzo y que se extendió durante varios meses para convertirse en la que muchos llamaron “cuarentena más larga del mundo”.

Para alimentar el agravio opositor, este jueves la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer los resultados de su informe que mide la pobreza en Argentina. La entidad dio cuenta que por la pandemia el índice subió al 44,2%, 3,4 punto porcentuales por encima de la última medición, de 2019.

De esos totales, la indigencia subió del 8,9% al 10,1% en el mismo lapso. Y por grupos de edad, sobresale la pobreza entre los menores de 17 años, que subió del 59,5% al 64,1% reflejando “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”.

No obstante, también destaca que los efectos de la crisis social se vieron atenuados por los programas de asistencia instrumentados por el Gobierno en este contexto, como el IFE. Sin ello, estima el informe, la pobreza habría escalado hasta el 53,1% de la población urbana.

Lo cierto es que a la fecha, con la curva de contagios en franco descenso, la economía comienza a acelerar su reactivación total y ello es motivo de alegría para el Presidente, que señaló: “En este tiempo donde la curva de contagios empieza a a bajar y la vacuna está cercana, quiero que todos estemos orgullosos de lo que fuimos capaces de hacer”.

“Si somos conscientes de la dimensión histórica de lo que nos toca vivir, seguro podremos decir que hemos sido capaces de capear el temporal bastante bien”, reflexionó el Presidente, quien argumentó su punto de vista al remarcar que su Gobierno debió “reconstruir un entramado social que estaba absolutamente quebrado y lastimado, y lo pudimos hacer”.

En una buen noticia para las arcas estatales, ayer miércoles 2/12 se conoció que la recaudación de noviembre aumentó 36,7% al mismo mes del 2019 y así encadenó tres meses por arriba de la inflación, algo que el primer mandatario destacó: “Por primera vez en muchos años, la recaudación está por encima de la inflación, la construcción empieza a movilizarse y la industria toda se está moviendo”.

En esa línea, llamó a los empresarios pensar si la opción es que Argentina “se mueva para repetir historias” o si, por el contrario, “este es un momento fundacional para hacer otro país”.

“Argentina tiene que volver al mejor de los capitalismos: ese que se preocupaba por invertir, arriesgar, producir, dar empleo y ganar, y todos esto mejorando la distribución del ingreso”, concluyó.

(Urgente24)