Alarmante: NASA revela qué tan rápido se está hundiendo Ciudad de México

Un satélite de la NASA ha medido qué tan rápido se está hundiendo Ciudad de México y los resultados son alarmantes. ¿Qué encontraron?

La NASA ha hecho un hallazgo impactante, luego de que uno de sus satélites de observación en el espacio midiera en tiempo real, y con una precisión impresionante, el hundimiento de la Ciudad de México. La capital mexicana parece estar hundiéndose de manera extrema, de acuerdo con los últimos datos aportados por la ciencia.

Ciudad de México se hunde y la NASA da la voz de alarma

El hundimiento de la Ciudad de México fue cartografiado por lo que la NASA denomina «uno de los sistemas de radar más potentes jamás lanzados al espacio».

Se trata del satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética de la NASA e ISRO), de la misión NISAR, desarrollada conjuntamente por la NASA y la Organización India de Investigación Espacial (ISRO).

Este poderoso instrumento espacial mostró qué tan rápido se está hundiendo el suelo de la capital mexicana y los resultados fueron impactantes.

«La misión espacial estadounidense-india cartografía el hundimiento extremo del terreno en la Ciudad de México», avisó la NASA en un comunicado.

¿Qué tan rápido se está hundiendo Ciudad de México?

De acuerdo a las imágenes proporcionadas por el satélite de la NASA, el hundimiento avanza con ritmo alarmante en algunas zonas.

«Nuevos datos muestran partes de la ciudad (en azul) que se hundieron más de media pulgada (más de 2 cm) por mes desde octubre de 2025 hasta enero de 2026», reveló la NASA en una publicación en X (anteriormente Twitter).

Mientras, las áreas amarillas y rojas probablemente corresponden a señales de ruido residual que se espera disminuyan a medida que NISAR recopile más datos.

Este problema ha sido documentado anteriormente. La agencia especial estadounidense detalla que, para las décadas de 1990 y 2000, el suelo de ciertas zonas de Ciudad de México se hundían alrededor de 35 centímetros por año, incluso, llegando a dañar infraestructuras como el Metro.

Para tener una idea, al «Ángel de la Independencia», un imponente monumento en Ciudad de México, se le han agregado 14 escalones a su base conforme el terreno a su alrededor se hunde gradualmente, detalla la agencia espacial estadounidense.

¿Por qué Ciudad de México se está hundiendo?

Se cree que la sobreexplotación de acuíferos y la naturaleza lacustre del suelo son los principales factores del hundimiento de la capital mexicana.

«Ciudad de México es conocida como una de las capitales que se hunden más rápido en el mundo», indica la NASA.

Y explica: «El área metropolitana de la Ciudad de México, hogar de unos 20 millones de personas, está construida sobre un acuífero. El bombeo intensivo de agua subterránea, sumado al peso del desarrollo urbano, ha provocado la compactación del antiguo lecho lacustre bajo la ciudad durante más de un siglo».

David Bekaert, gerente de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR, dijo: “Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”.

«Vamos a ver una afluencia de nuevos descubrimientos de todo el mundo, dadas las capacidades de detección únicas de NISAR y su cobertura global constante”, agregó.

Nuevo instrumento de la NASA

Aquí algunas características del satélite NISAR, según la NASA:

<Fue lanzado el 30 de julio de 2025

<Puede rastrear los cambios en tiempo real en la superficie terrestre desde la órbita

<Es capaz de operar día y noche, llueva o truene, sin las limitaciones de las nubes o la vegetación

<Rastrea movimientos sutiles como el hundimiento y la elevación del terreno, el deslizamiento de glaciares y el crecimiento de los cultivos

<Recopila los datos mediante el reflector de antena de radar más grande que la NASA haya enviado al espacio

<Monitorea las superficies terrestres y heladas de la Tierra dos veces cada 12 días

(Urgente24)