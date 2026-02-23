Alarma económica: 1 de cada 4 personas ya tiene deudas atrasadas con bancos y billeteras virtuales

Por el impacto de las altas tasas de interés y la inflación, la incobrabilidad de los créditos trepó a niveles máximos que no se veían desde 2004.

Las altas tasas de interés en pesos y el golpe de la inflación al bolsillo siguen haciendo estragos en la economía diaria de los argentinos. Pese a la tranquilidad cambiaria de las últimas semanas, el fuerte encarecimiento del costo financiero disparó la morosidad y generó un escenario preocupante: actualmente, 1 de cada 4 personas tiene problemas para devolver los préstamos que solicitó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de un informe publicado por Clarín, la incobrabilidad de los créditos alcanzó en los últimos meses niveles máximos que no se registraban en el país desde el año 2004.

El verdadero mapa de la deuda en Argentina

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó recientemente que la irregularidad en el pago de créditos superó el 9% en lo que respecta a los préstamos de bancos tradicionales a los hogares.

Sin embargo, ese número es apenas la punta del iceberg. El problema de la morosidad se vuelve mucho más profundo y amplio cuando se contemplan los préstamos tomados por fuera del sistema bancario formal, abarcando a las billeteras virtuales, las empresas fintech y otras entidades financieras de consumo masivo, que suelen cobrar intereses (Costo Financiero Total) que pueden llegar a superar el 500% anual.

Préstamos chicos, los más afectados

Un detallado informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia reflejó el corte socioeconómico de esta crisis. Según sus estimaciones, hacia fines del año pasado casi 5 millones de personas con algún tipo de financiamiento presentaban problemas para devolverlo (un salto interanual de 10 puntos porcentuales).

El dato más revelador del estudio muestra que la crisis golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables:

Montos menores a $1 millón: Representan la mitad de los préstamos totales del sistema, pero son, al mismo tiempo, los que registran el mayor nivel de atraso (un 20,4% de mora).

El contraste: Por el contrario, los créditos personales por montos mayores mantienen un porcentaje de repago mucho más estable y favorable.

Endeudarse para poder comer

«El aumento de la irregularidad de cartera está teniendo un perfil regresivo, afectando más a los que menos tienen», planteó el análisis del Banco Provincia.

En esa línea, el informe concluyó con un dato alarmante sobre el comportamiento de los consumidores: la morosidad no solo afecta a los nuevos deudores, sino a personas que ya arrastraban créditos anteriores. Esto sugiere que la brutal erosión del poder de compra de los salarios obligó a miles de familias a endeudarse nuevamente, no para hacer inversiones, sino simplemente para intentar sostener su nivel de consumo y llegar a fin de mes.

