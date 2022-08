Al menos la mitad de los argentinos no consigue talle: “Impacta en la conducta”

Desde el Inti buscan un nuevo estándar para ajustar la tabla de talles de indumentaria a la morfología “real” de la gente. El presidente de la entidad habló en Cadena 3 Rosario.

Entre cinco y siete de cada diez argentinos se sienten excluidos de las prendas que les gustaría comprar a pesar de que hay vigente una Ley de Talles, la cual cumplió un año de reglamentada (fue sancionada por el congreso hace dos años y medio).

El dato surge de los resultados provisorios del estudio que censó a más de 13 mil personas para confeccionar la Primera Base de Datos Nacional de Medidas de los cuerpos “reales” de los argentinos y así tener una moda más democrática y representativa, los cuales “pronto” se darán a conocer, según contó Rubén Geneyro, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) a “Chiqui” Abecasis en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

“Si son 5 de cada 10 o 7 de cada 10, igualmente es significativo para mostrar que es un tema que excluye y no incluye, la ley de talles plantea como objetivo central que sea un nuevo derecho para consumidores y no sea la indumentaria un tema tan sensible a nivel social, que no sea algo que nos frustre”, declaró.

En esa línea, señaló que “claramente hay marcas que tienen talles únicos, esto puede ser una definición comercial de una marca, pero desde el Estado uno se tiene que poner desde otro lugar, no puede ser un condicionante tan importante que tenga impactos tan negativos en las conductas”.

Lo que busca configurar el estudio es la primera Base de Datos Nacional de Medidas Antropométricas, la cual pretenden que sea representativa para los distintos géneros, grupos etarios y regiones del país.

“En la conducta de las personas que no encuentra indumentaria sabemos que hay trastornos de alimentación, salud, no tenemos que generar esos elementos en una sociedad que tiene que ampliar derechos, no discriminar. Es una gran demanda social, en todo el recorrido con el estudio antropométrico tuvo muy alta repercusión, hay en Argentina un desfasaje grande, el cuerpo de uno tiene que poder conseguir cualquier indumentaria”, dijo Geneyro.

Consultado por los costos como una posible variable que influya en la elección “comercial” de algunas marcas para no fabricar determinados talles, puntualizó: “Ampliando la cantidad de talles, el aprovechamiento de insumos (telas) puede ser mucho mejor y, por otro lado, también hay un detalle que es claro, si hay una demanda del 50% o 60% que quiere comprar y no consigue talles, la industria nacional tiene un mercado hacia adelante, una diferenciación respecto a determinadas marcas que no quieren vestir determinados cuerpos, es discriminación, hoy hay otras miradas”.