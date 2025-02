Al igual que en el resto del país familiares de gendarmes en Jujuy piden por un aumento digno

Mucho malestar en Gendarmería por el aumento salarial del 5% que consideran insuficiente, con el que Patricia Bullrich intentó desactivar la protesta de dicha Fuerza.

Por este motivo familiares de gendarmes autoconvocados, se manifiestan este lunes para reclamar un “salario digno”, incluido en la provincia de Jujuy.

Un grupo de familiares de los efectivos que se desempeñan en la provincia, hicieron conocer el malestar esta mañana en Plaza Belgrano de la ciudad Capital.

Una familiar que se encontraba en el lugar comentó, “como ustedes habrán escuchado por todos los medios, en especial los gendarmes que están trabajando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, están cobrando un sueldo mínimo que no llega a la canasta básica aproximadamente 600.000 pesos es el básico, un gendarme que ya tiene más de 5 años de antigüedad está cobrando 700.000 pesos, pero allá en Buenos Aires recordemos que un alquiler está saliendo entre 300.000 pesos en adelante, entonces estamos hablando de un salario que no les alcanza a ellos para nada y que no pueden cubrir sus necesidades básicas”.

También dijo, “Gendarmería como a todas las fuerzas no les brinda indumentaria, no le brinda comida, un lugar donde ellos puedan quedarse, descansar, ni dormir porque lo ocupan todo la cúpula mayor de Gendarmería y como se manejan en todas las fuerzas entonces, estamos acá en apoyo al reclamo de aumento indigno que hace nación de un 5% que no alcanza para nada, estamos hablando de 40.000 pesos, que no alcanza y que no les ayuda para nada a ellos y convengamos que ellos también están exponiendo su vida”.

Además se preguntó el familiar, “¿Cuántos casos ya hubo donde ellos se sacrifican yendo a cubrir lugares como en Buenos Aires, donde hay zonas que ni siquiera la policía quiere cubrir?, estábamos hablando también acá de las zonas fronterizas donde también ellos están expuestos, la verdad que la situación por la que ellos están pasando no es agradable, por eso estamos acá los familiares, porque ellos tampoco pueden salir a reclamar, así que estamos acá nos juntamos entre la familia en apoyo de la provincia de Jujuy”.

Agregando sobre el reclamo, “también se hizo este apoyo en Buenos Aires, en el edificio Centinela, en Rosario en el Monumento a la Bandera y así en otras en otras provincias y el 25 nuevamente nos vamos a volver a autoconvocar acá y también utilizaremos las redes sociales nuevamente donde vamos a informar todo esto por las redes sociales y esperamos más apoyo de la familia, no solamente de Gendarmería, sino también de la Policía de la provincia que también tienen un sueldo que no les alcanza para nada, porque un sueldo de 600.000 pesos no alcanza para cubrir los gastos de una familia de 4 integrantes, tienen que vivir de préstamos o de las mutuales”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ