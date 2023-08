Al autor del femicidio de Débora Cano le impusieron prisión preventiva por 6 meses

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa por el femicidio de Débora Cano quien vivía en la localidad de El Piquete y su cuerpo fue encontrado sin vida a pocos metros de la ruta provincial N° 1.

Participaron los fiscales doctor Augusto Baiud y el doctor José Alfredo Blanco, pertenecientes al Centro Judicial de San Pedro, quienes dieron detalles de lo ocurrido a Débora Cano, la joven mujer asesinada, encontrando su cuerpo el pasado sábado 26.

El doctor Augusto Baiud comentó, “el día de ayer nos hemos comunicado para informar el hecho que se ha suscitado en los últimos días, específicamente el día sábado donde lamentablemente, nos ha golpeado un nuevo femicidio en esta provincia. el de Débora Cano. El día de ayer, se ha realizado la audiencia donde el imputado ha conocido el hecho que se le atribuye, la calificación legal por los hechos que este órgano acusador entiende que ha cometido y hay una sospecha razonable al respecto. La señora jueza de Violencia de Género ha dispuesto la prisión preventiva como medida cautelar por el plazo de 6 meses toda vez que existen diversos elementos o diversas medidas y recolección de evidencias que se van a realizar en el transcurso de este tiempo”.

Luego agregó, “por lo demás entiendo que primero que nada aclarar cada vez que hay versiones encontradas al respecto investigado en este hecho, no había no había cuestiones previas entre las partes, que hagan presumir que podía producirse un hecho de esta naturaleza, más allá que por la particularidad que ocurre en estos hechos muchas veces las víctimas, no dan a conocimiento o no ponen en conocimiento las agresiones o algunos indicios que lleven a presumir que pueden dar con este desenlace”.

Continuando en este sentido, “no existen denuncias previas, se ha recabado toda la información siempre de las bases de datos y en las comisarías no hay denuncias, no tiene ningún tipo de antecedentes y como bien lo sabemos este tipo de hechos, en algunas ocasiones no tenemos indicios y ni la propia víctima tiene indicios de que puede llegar a suceder un hecho de esta naturaleza”.

También dijo el fiscal, “las partes no convivían ellos, tenían una niña en común de un año y medio aproximadamente y la víctima no había percibido que podía llegar a este desenlace y todavía no está establecido como llegan ambos al lugar, porque eso está en materia de investigación, pero si puedo aclarar y se entiende que se ha cometido el hecho y es más, la víctima no presento ningún tipo de defensa por eso se le imputa la alevosía al femicida porque casualmente la víctima no ha presentado ningún tipo de actividad defensiva”.

Agregando así mismo, “los detalles de la autopsia, más allá de la cantidad de lesiones, la victima habría fallecido el día 26 a horas 0:30 a causa de un shock hipovolémico por las heridas, no hay indicios ni evidencias que demuestren otra cosa a esta altura de la investigación”.

Sobre otras pruebas del femicidio manifestó, “en un principio por una cuestión de protocolo, por una cuestión de que había indicios, se procede conforme a los protocolos y se investiga quiénes son los últimos contactos y quién podría haber participado. La carátula es homicidio agravado por el vínculo porque ellos tuvieron una relación de pareja fruto de la cual tienen una hija en común y con alevosía como les dije, porque la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, así también homicidio en contexto de violencia de género y de aborto, puesto que este señor tengo entendido que tenía conocimiento y era notorio el hecho de que la víctima se encontraba embarazada”.

Por otra parte, el fiscal José Alfredo Blanco manifestó sobre este hecho, “tomamos conocimiento por una persona del lugar residente de El Piquete que incluso una familiar de un afectivo policial que estaba prestando servicios ese día en la Comisaría y en este camino interno aproximadamente 40 metros a la ruta provincial N° 1 se había podido divisar el cuerpo de una mujer aparentemente tendida en el suelo, esto ocurrió alrededor de las 19 horas del día sábado pasado y a partir de ahí con los primeros indicios que teníamos, porque obviamente personal de la Comisaría del lugar que tomo conocimiento del hecho y arriba primero al lugar pone en conocimiento al ayudante del fiscal de turno, a la Brigada de Investigación y al equipo del Ministerio Público de la Acusación”.

Luego agregó, “con los primeros indicios que nos brinda el personal policial, en cuanto a los contactos, vínculos familiares y relaciones personales que tenía la fallecida, obviamente nos encontramos con un número de sospechosos mayor de lo habitual, lo que generaba que supero a un solo ayudante del fiscal con lo cual se pidió la colaboración del fiscal de turno Díaz, Herrera y quien me acompaña a los fines que cada uno de los Ministerio vigoricen las distintas áreas investigativas con las personas que teníamos arrestadas y tengamos en cuenta que la víctima era madre de 1 hijo menor de edad y tenía a cargo a otro menor de edad, asimismo aparentemente tenía relación con una tercera persona con lo cual había distintas líneas de investigación y tampoco se descartaba que quien la agredió podría haber sido una mujer, porque ambos sujetos actualmente tenían una pareja, donde además la localidad de El Piquete es pequeña y las personas se conocen, por ello fue necesario que se hiciera presente todo el personal, médico policial de turno, el personal y auxiliares del Ministerio Público de la Acusación, la gente de criminalística de la Unidad Regional 4”.

Por otra parte señaló, “también esa noche se hicieron rigurosos rastrillajes en el lugar hasta altas horas de la noche, afectando una gran cantidad de personal policial de la Unidad Regional 2, ya que era necesario para tratar de individualizar en las cercanías elementos vinculados al delito y posteriormente se pudo detectar el arma blanca con la cual se había cometido el hecho”.

Destacando luego, “es importante la colaboración de los fiscales a la raíz de este tipo de hecho, porque es un trabajo que lleva horas y para que se tomen todas las medidas y diligencias necesarias, por ello la colaboración de los distintos funcionarios fue importante y no solo en la localidad de El Piquete, tuvieron que trasladarse a la localidad de Santa Clara, porque era el lugar de residencia actual del agresor, donde tenía otra pareja y un hijo menor. Con este accionar se permitió el secuestro de las prendas de vestir con las cuales fue visto el día viernes, todo un trabajo lo realizado”.

Por otra parte el doctor Augusto Baiud comentó, “el día sábado en horas posteriores cuando se empiezan a hacer las averiguaciones a partir de las 19 horas nos damos con la novedad, que este sujeto se había presentado voluntariamente en la localidad de El Piquete, porque según lo manifestado ante las autoridades policiales algo le habría ocurrido a la víctima y en esas circunstancias donde también se facilitó la tarea del personal policial que logra su inmediata demora y se pone en conocimiento al ayudante del fiscal y a partir de ahí también se inicia la investigación con los datos que ya teníamos, que él era padre de uno de sus hijos, por lo tanto era cuestión de minutos para que se produjera su búsqueda, pero en este sentido, fue aprendido directamente en la localidad de El Piquete cuando él se presentó a hacer averiguaciones sobre cuál era la situación de la mujer”.

Finalmente expresó, “la carátula es femicidio grabado por alevosía, violencia de género y aborto todo ello en concurso ideal, porque tenemos una situación donde el agresor en un solo acto ha cometido los diferentes delitos.