Ahora hay corte del servicio de agua potable en algunos barrios de la Capital

Agua Potable de Jujuy informó que se detectó una rotura crítica en el acueducto de 600 mm ubicado sobre el Río Chico, en la zona del puente Paraguay.

Debido a la complejidad de las tareas de reparación, el servicio se verá interrumpido de manera temporal hasta el mediodía de hoy.

Desde la empresa indicaron que las zonas afectadas serán: barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro las Rosas, EPAM, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.