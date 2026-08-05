Agua Potable realizará un megaoperativo de mejoras en el sistema de San Salvador y Alto Comedero

Agua Potable de Jujuy llevará a cabo obras de mantenimiento en la infraestructura hídrica este miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Agua Potable de Jujuy S.E. informa a la comunidad de San Salvador de Jujuy y Alto Comedero que durante los días miércoles 5 y jueves 6 de agosto se llevará a cabo un megaoperativo de trabajos complejos y simultáneos en la infraestructura hídrica.

Estas labores de gran envergadura tienen como objetivo optimizar el rendimiento de la red, mejorar la calidad del servicio y evitar futuras interrupciones imprevistas en el suministro.

Detalle de los trabajos a realizar

Loteo Labarta: Reemplazo de 30 metros del acueducto de PEAD de 710 mm.

Depósito Cuyaya: Reparación de Tee de 250 mm y reemplazo de dos válvulas de 200 mm.

Cisterna Sgto. Cabral: Reparación de pérdida de agua en válvula de by-pass de 350 mm.

Acueducto Tezanos Pintos: Reparación definitiva del acueducto de PEAD de 450 mm.

Cisterna Tezanos Pintos: Cambio de válvula de by-pass de 350 mm.

Horarios y zonas afectadas con interrupción del servicio

Zona San Salvador de Jujuy: Mariano Moreno; Cuyaya; EPAM 3; Coronel Arias, Cerro Las Rosas; Labarta; Almirante Brown; Santa Rosa; Barrio Norte; Quebrada de los Pájaros; Ingenieros; Cortijo; 790 Viviendas; Luján; Alto Gorriti y San Cayetano.

Interrupción: Desde las 21:00 horas del miércoles 5 de agosto hasta las 08:00 horas del jueves 6 de agosto.

Zona Alto Comedero: Gran parte de su extensión

Corte: Desde las 05:00 horas hasta las 20:00 horas del jueves 6 de agosto.

Puntos que no se verán afectados: 18 Hectáreas; 30 Hectáreas; 47 Hectáreas y 150 Hectáreas.

Asistencia y recomendaciones a los vecinos

Para aminorar el impacto de estas tareas, la empresa dispondrá de un operativo especial con 7 camiones cisterna, priorizando la provisión de agua potable en hospitales, el Servicio Penitenciario y puntos estratégicos para la población en general.

Se solicita a todos los usuarios realizar un uso estrictamente responsable y racional del agua, como así también realizar el acopio preventivo con la debida anticipación.

Agua Potable de Jujuy reitera que estas inversiones y tareas de mantenimiento garantizan un servicio más eficiente y continuo para toda la capital.