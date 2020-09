Agua Potable inició la 1° etapa de una mega obra de ingeniería hídrica que mejorará la provisión del servicio

La obra parte desde Alto Padilla pasando por Alto Comedero hasta Bº Antártida y San José de Palpalá.

Son más de 10.000 metros de transporte de agua que mejorará los niveles de presión y abastecimiento que van desde Alto Reyes, pasando por Huaico, Alto Padilla, 23 de Agosto, Alto Comedero hasta Bª Antártida y San José de la Ciudad de Palpaleña.

Agua Potable de Jujuy inicio la primera etapa de una mega obra de ingeniería hídrica de conducción y distribución del servicio de agua a raíz de los crecientes consumos registrados en los últimos años debido principalmente al crecimiento demográfico; el Sistema “Alto Reyes – Padilla – Alto Comedero” de provisión de agua de la localidad de San Salvador de Jujuy resulta de los más afectados para sostener la creciente demanda, sobre todo en Barrio de Alto Comedero y zonas colindantes.

Para atender y abordar con soluciones eficientes se ha desarrollado un “Plan integral de mejoras en el Sistema de provisión de agua potable Alto Reyes – Padilla – Alto Comedero y Palpalá”, el cual incluye la ejecución de diversas obras prioritarias y de emergencia claves para abordar la necesidad actual y poder materializar en el sistema futuras intervenciones de optimización en su funcionamiento y aumento en su capacidad de distribución; con las mencionadas obras prioritarias se beneficiarán todos los Barrios de San Salvador de Jujuy que dependen actualmente del citado sistema hídrico que abarca aproximadamente el 50% de la población de la ciudad: desde Alto Padilla, pasando por Ciudad de Nieva, Cuyaya, Mariano Moreno, Cnel. Arias, Sgto. Cabral, Alto Comedero hasta San José (Palpalá).

En esta primera etapa a concretar durante el corriente año (2020), se construirán tres subsistemas: A- Refuerzo a la alimentación de la Cisterna Alto Padilla; B- Puesta en funcionamiento del acueducto de distribución PEAD diámetros 315 a 160mm, desde Cisterna Tezanos Pintos en Alto Comedero y C-puesta en funcionamiento de la Cisterna CTA y del acueducto de distribución PEAD diámetros 400 a 200mm hasta B° San José – Palpalá; destacando que la totalidad de estas obras se realizarán con fondos propios de la empresa estatal, variando su modalidad de ejecución, por medio de obra por administración o contratado a terceros, según la magnitud de las mismas. En el caso de las obras cuya mano de obra será contratada a terceros, los materiales hidráulicos-sanitarios principales serán provistas por Agua Potable.

Es por ello que el refuerzo alimentación de la Cisterna Alto Padilla se compone por un subsistema que aumentará hasta un 40% (1000 m3/h) el caudal de ingreso a la Cisterna Alto Padilla mediante una alimentación alternativa a partir del Acueducto existente de PEAD diámetro 710 mm que une a las Cisternas Bajo Reyes – 23 de Agosto. La Cisterna Alto Padilla constituye por su ubicación un componente neurálgico para sostener el servicio, considerando a los múltiples acueductos y cisternas de la ciudad que dependen en ella Cuyaya, Bertrés, Sargento Cabral, Tezanos Pinto y CTA. Asimismo, el refuerzo permitirá realizar reparaciones y mantenimientos en los acueductos alimentan a la Cisterna Alto Padilla, sin generar cortes en el servicio de agua.

El refuerzo a la Cisterna Alto Padilla consiste en un bombeo que se alimentará de la derivación a ejecutar y descargará en la Cisterna Alto Padilla para que el subsistema quede conformado por las siguientes Obras: dos estructuras principales, (Estación de Bombeo y Cámara de derivación). En La cámara de derivación, se materializará la conexión con las válvulas complementarias para permitir proteger al acueducto existente y realizar las maniobras necesarias para que el bombeo funcione de forma eficiente. En la Estación de Bombeo se instalarán dos electrobombas centrífugas con funcionamiento en paralelo, y un sistema anti-ariete para aumentar la seguridad del Sistema. Luego se hará la puesta en funcionamiento del acueducto de distribución desde la Cisterna Tezanos Pintos en Alto Comedero.

El mencionado acueducto al no estar vinculado con la Cisterna Tezanos Pintos y por no disponer de empalmes que lo vinculen a redes existentes (nunca funciono) por ello; Las obras se ejecutarán para que este subsistema funcione correctamente y pueda proveer del servicio de agua a los sectores de Alto Comedero (Etapas IV a XI de Viviendas Tupac Amaru, Programas de Viviendas IVUJ y Loteos Fiscales) con los empalmes sobre el acueducto a habilitar y la incorporación de válvulas en puntos estratégicos para vincular operativamente con otro acueducto troncal (PEAD diámetro 355mm) para brindar alternativas operativas como maniobras de válvulas, regular presión, etc. permitiendo independizar la provisión de agua en algunos sectores.

Puesta en funcionamiento de la Cisterna CTA y del acueducto de distribución a B° San José Palpalá se conectará con el acueducto PEAD de 400 mm hasta el barrio San José, estas son obras incluidas que buscan la puesta en funcionamiento de las instalaciones para beneficiar a 150 Has, 18 Has, 30 Has y 47 Has de Alto Comedero y el barrio San José de Palpalá.

Finalmente, se efectuaran dos ejes de obras: Terminación Cisterna CTA, incluyendo obras civiles, instalación de cañerías y válvulas para concretar los empalmes con los acueductos de ingreso y salida a la misma, construcción de cámaras auxiliares, muro perimetral, sistema de desagüe nexos y empalmes para funcionamiento del Acueducto CTA; además Terminación de cámaras de válvula de aire y desagües; que permitirá servir al acueducto existente de diámetro 200mm que actualmente es abastecido por dos sistemas distintos, a fin de tener una mejor distribución del líquido elemento. Empalme de derivación a las 150 Has previendo las futuras demandas de caudales que se pudieran generar. Cámaras para válvulas de control de presión a los efectos de lograr mejoras en el Barrio San José-Palpalá, sin afectar el servicio en otros sectores de Alto Comedero mediante la instalación de cañería PVC diámetro 200mm para la conexión a B° Antártida la localidad de Palpaleña.

Todo este proceso de aplicación de ingeniería hídrica de conducción y distribución viene a cumplir los objetivos encomendados por el Gobernador de la provincia Gerardo Morales para contribuir a mejorar su calidad de vida de los jujeños.