Agua Potable de Jujuy renueva redes para habilitar nuevas pavimentaciones en la Capital

El objetivo es mejorar y asegurar la durabilidad de la infraestructura antes de iniciar las nuevas obras de pavimentación en la ciudad.

Agua Potable de Jujuy continúa ejecutando el Plan de Recambio de Conexiones Domiciliarias, una iniciativa estratégica destinada a mejorarla infraestructura hídrica antes de que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy avance con las obras de pavimentación.

Actualmente, el equipo operativo de redes se encuentra trabajando en la extensión de la calle Alberti del Barrio Coronel Arias. El objetivo es reemplazar cañerías antiguas y mejorar las conexiones para evitar futuras roturas que dañen el nuevo pavimento.

Según el estado de la infraestructura, se realiza el cambio total de la red de distribución o la renovación de conexiones individuales.

Modalidad de pago facilitada

Bajo los lineamientos del gobernador Carlos Sadir de atender las necesidades de cada sector, en el barrio Coronel Arias se acordó una modalidad de pago accesible: el costo del recambio de conexiones se financiará en cuotas a través de la factura del servicio. Cabe destacar que estas obras son ejecutadas con fondos propios de la empresa.

Bajo la supervisión del Ing. Mario Abregú, jefe de la Unidad Operativa IV Capital, la empresa avanza con la ejecución de obras en diversos sectores de la ciudad:

Barrio Coronel Arias: Obras finalizadas en calles Castelli, 22 de Mayo, Triunvirato y Vieytes.

Barrio Ciudad de Nieva: Trabajos en Av. Libertad (entre Carrillo y Macedonio Graz).

Barrio Los Perales: Recambio en calle Sauce.

Barrio Bajo La Viña: Tareas en calle Dr. Moreno y calle Panamá.

Con estas acciones, Agua Potable de Jujuy reafirma su compromiso de trabajar coordinadamente con el municipio para mejorar la calidad de vida de los jujeños y garantizar la durabilidad de las obras viales.