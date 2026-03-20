Agua Potable de Jujuy finalizó la reparación del acueducto del Puente Paraguay

La intervención técnica presentó una dificultad extrema debido al constante flujo de agua y las persistentes lluvias.

Agua Potable de Jujuy comunica a los usuarios de San Salvador de Jujuy que concluyeron con éxito los trabajos de reparación sobre el acueducto de 600 mm, ubicado a la altura del Puente Paraguay.

La intervención técnica presentó una complejidad extrema debido al constante flujo de agua y las persistentes lluvias registradas durante la noche. Pese a estas dificultades meteorológicas y del terreno, el personal operativo logró finalizar las tareas de empalme y refuerzo.

Restablecimiento del servicio

Se estima que el suministro comenzará a normalizarse a partir de las 21:00 hs, de manera paulatina. Este proceso está sujeto al tiempo necesario para la presurización de la red y la recuperación de los niveles óptimos en las cisternas afectadas.