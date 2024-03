Agrupaciones sociales se movilizarán mañana y harán cortes de rutas

Entre estas se encuentran la Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto -AJI 20 quienes van a movilizarse en contra del ajuste que está realizando el Gobierno nacional y que afecta a la gran mayoría de los argentinos.

Además, van a pedir el desprocesamiento de las causas a los imputados del 20 de junio pasado y que se acabe con la persecución política y que empiece a combatir a quienes generaron el hambre.

Anticiparon que movilizaran a partir de horas 9 de la mañana, en Capital, además tiene previsto un corte de ruta a altura de Agua de los Andes, otro en ruta 66 y así también en 9 localidades de la provincia.

El referente de la agrupación AJI 20 Miguel Ramos comentó sobre la inflación en el país, “la de enero fue del 21%, la de febrero del 28% y sabemos que en este último 3 meses hay 3 millones de nuevos pobres y sabemos que la canasta básica está arriba de los 600.000 pesos sabemos de los recortes que hay para comedores, merenderos y el recorte a los subsidios, el transporte, los tarifazos en luz y agua, o sea hay una situación muy complicada para la gente trabajadora y lejos de estar digamos tocando los intereses de la casta, este gobierno está tocando los intereses de la clase trabajadora, que el único interés que tiene es trabajar y vivir con dignidad”.

Remarcando luego, “así que el hambre se está instalando con mucha fuerza con mucha furia en nuestro país y nosotros como argentinos, como jujeños, jujeñas tenemos el deber de salir mañana y todas las veces que haga falta a exigir una vida dignidad de trabajo y nosotros como AJI 20 reiteramos nuestro rechazo a los planes sociales y no queremos saber más nada con los planes sociales, es una maldición que ha llegado hace como 30 años a nuestro país para no dar respuesta a esa necesidad tan sentida, tan justa, tan digna, como es el trabajo, genuino, nosotros no queremos planes sociales. queremos trabajo genuino y por ejemplo en estos último tres meses dieron 100.000 bajas a los programas de trabajo llamados potenciar que creemos que por cada baja que se dé debería aparecer un trabajo genuino que nos garantice obra social, que nos garantice aporte jubilatorio, que nos respeten las horas extras y todos los derechos que tiene cualquier trabajador”.

A su vez agregó, “mañana es un día de lucha en contra del hambre que se está imponiendo con mentiras, con decretos, con arreglo entre los de arriba y también con represión, está más claro que este gobierno no venía atacar a la casta, sino que vino a seguir avanzando con el saqueo y también sacarles el derechos a los trabajadores, está muy claro que Milei se aumentó un 50% su salario de 4 millones a 6 millones, los diputados votaron un aumento que hoy cobran todos 2 millones, mientras la gente tiene que sobrevivir con salarios miserables, como los docentes, como cualquier trabajador y la gente que sufre la penuria del Plan Social tiene que sobrevivir solamente con 78.000 pesos en un país rico, pero donde la pobreza ha aumentado y eso se expresa también en la deserción escolar y la expectativa de los chicos para inscribirse, por ejemplo en las universidades para que inscribirse si no tienen para una zapatilla, para las copias, o para el colectivo, además los alquileres están en aumento y como decimos, así que mañana nos vamos a expresar fuertemente en las rutas de todo el país”.

Sobre la jornada detalló, “en Jujuy empezaría a horas 9 de la mañana, en Capital un corte de ruta a altura de Agua de los Andes en ruta 66 y así también en 9 localidades de la provincia también habría corte, vamos por trabajo, por techo y tierra y no vamos a renunciar a eso porque entendemos que es la única forma de vivir con dignidad, y también vamos a exponer mañana la persecución política que venimos sufriendo hace mucho y no nos olvidemos de los imputados del 20 de junio pasado cuando miles de jujeños salimos a las calles y exigir una constitución que no esté hecha a medida de los intereses de los que gobiernan y si de la clase de trabajadora y que responda a las necesidades del pueblo, que no se justifique la represión violenta con cientos de heridos, así que mañana vamos a pedir el desprocesamiento de la causa y que se acabe con la persecución política y que empiece a combatir a quienes generaron el hambre”.

Para terminar, expresó, “lo impuesto por FMI y en sintonía con los gobiernos que han pasado, nos afecta a todos porque los tarifazos son para todos, los policías que aceptan órdenes para reprimir también pagan aumentos, mañana tenemos que estar todos a fuera de nuestras casas y participar porque no es una medida de las agrupaciones sociales sino del pueblo que ha expresado en contra de las propuestas de Milei porque es la única forma que vamos a revertir la situación y poder vivir con dignidad llevándole el pan a la familia en la casa”-

Por Mauro Ruiz – L24HJ