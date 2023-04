Agrupaciones sociales manifestaron frente Casa de Gobierno

Organizaciones realizaron la jornada de protesta en Jujuy. Entre estas se movilizaron integrantes del Polo Obrero, el Movimiento Rebelión Popular entre otras.

Organizaciones sociales marcharon hoy por pidiendo herramientas, trabajo y salarios dignos. En Jujuy también se movilizaron hasta Casa de Gobierno y luego la protesta continuó en el Ministerio de Desarrollo de la provincia

El delegado del MRP (Movimiento Rebelión Popular) Leonardo Rosales comentó, “puntualmente las actividades centrales se están dando en Buenos Aires donde los compañeros hicieron un acampe y un gran acto, asimismo cortaron algunos puentes y algunas autopistas debido a este clima enrarecido a causa de las elecciones donde venimos sosteniendo que sistemáticamente el Gobierno de la Nación y la ministra Tolosa Paz no está escuchando los reclamos puntuales del área social”.

Señalando además, “porque no venimos a obteniendo ningún tipo de respuesta a nuestros pedidos de varios meses, entonces hoy venimos a intensificar las jornadas de lucha porque nuestros compañeros están cada vez pasándola peor y el país se está yendo por la borda, sube el dólar y no pueden sostener la inflación el ajuste es brutal, esto lo vienen padeciendo los compañeros que menos tienen, así que nosotros venimos a ponerle un freno a estas políticas manifestándonos concretamente en la calle”.

Referido a los reclamos destacó, “tenemos un montón de reivindicaciones que el Gobierno no ha atendido, como por ejemplo la mercadería que viene llegando en forma distanciada y sin variedad, porque cada tres meses nos llenan de mercadería donde los fideos y las arvejas están partidas, además no nos están dando azúcar, ni harina, es una realidad concreta porque la cantidad de gente que viene a los merenderos y a los comedores de los barrios populares se incrementa cada vez más porque no pueden hacer frente a este ajuste y no pueden hacer frente a esta inflación, de la misma manera el trabajo de las cooperativas, los bancos de herramientas, todo tipo de asistencia social acordada con el Estado no la están cumpliendo, porque están priorizando el pago al Fondo Monetario Internacional y también este están desviando todos los recursos sociales a la campaña electoral”.

Además, agregó, “sumado a eso que el gobierno está llevando adelante una baja compulsiva de Potenciar Trabajo, que se ha dado con este último monitoreo que hizo Tolosa Paz y no hay acceso a compañeros nuevos para poder reemplazar a esos compañeros que fueron dados de baja. La realidad concreta es que de ninguna manera alcanza el Potenciar para vivir, pero al menos le garantiza una mínima ayuda para que a partir de ahí pueda sustentar sus gastos en la familia, porque ninguna familia puede vivir con 30 mil pesos cuando ellos mismos están diciendo que para no ser pobre uno tiene que ganar arriba de 170 mil pesos y lo que cobra del potenciar una familia lo gasta en 5 días con mucha suerte”.

Por último recalcó el dirigente, “se está cayendo el discurso del gobierno de que las organizaciones piqueteras somos vagos y que fomentamos la vagancia, pero hay una realidad concreta y un malestar social tremendo que no solo afecta a las agrupaciones sociales, sino también a los trabajadores ocupados donde les dan paritarias, están cobrando por debajo de la línea de la pobreza y los trabajadores independientes que como no hay circulante del mercado interno ven disminuidas sus ventas, además los negocios en general no tienen ventas, hay un malestar generalizado por lo que la protesta social ya deja de ser vista desde un sector concreto y empieza a ser vista desde el punto de vista de un conjunto de la sociedad, así que nosotros vamos a movilizar por el centro y vamos a hacer un pedido concreto al Ministerio de Desarrollo de la provincia donde vamos a pedir asistencia para nuestros merenderos y comedores que vale remarcar, nosotros no tuvimos respuesta cuando estaba de ministra Natalia Sarapura a cargo y actualmente también no tenemos ningún tipo de respuesta con la ministra de Alejandra Martínez”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ