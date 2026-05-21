Agresión y robo en la ex terminal: Por la muerte de la víctima, piden la comparecencia de los testigos del hecho

El acusado permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación. Se solicita la comparecencia de los testigos del hecho. El fiscal solicitará nueva audiencia y ampliación de imputación.

El pasado viernes 15 de mayo, se llevó adelante la audiencia de imputación y prisión preventiva contra R. A. A., en el marco de la investigación por el violento hecho ocurrido en inmediaciones de la subida al Caracol, en el sector de la ex Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy, donde resultó víctima Desiderio Robustiano Paredes, de 81 años.

En esa oportunidad, el fiscal Dr. Emilio Alejandro Gurrieri solicitó la formalización de la imputación por el delito de robo agravado por lesiones graves, mientras la víctima aún permanecía internada en grave estado.

El Juzgado de Control resolvió tener por formalizada la imputación penal, convalidó la detención del acusado y dictó prisión preventiva por 45 días, además de fijar un plazo de cuatro meses para la Investigación Penal Preparatoria.

Según la investigación, el hecho ocurrió la noche del 3 de mayo en la subida al Caracol. La víctima fue hallada desorientada, golpeada y ensangrentada, siendo trasladada al Hospital Pablo Soria y luego a una clínica privada, donde falleció en horas de la tarde del viernes, posterior a la realización de la audiencia imputativa.

El acusado, que cuenta con múltiples antecedentes penales y condenas previas, fue detenido el 12 de mayo en inmediaciones del mismo sector, oportunidad en la que se secuestraron prendas compatibles con las observadas en los registros fílmicos.

Tras el fallecimiento de la víctima, el fiscal solicitará una nueva audiencia para ampliar la imputación y adecuar la calificación legal.

Finalmente, se solicita a toda persona que haya presenciado el hecho o cuente con información sobre lo ocurrido en la zona de la subida al Caracol el 3 de mayo, o en momentos posteriores, que se presente a declarar en la sede fiscal N° 6 de calle Urquiza Nº 462 o en la dependencia policial más cercana.