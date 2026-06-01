«Agostina Vega»: Se conoció el resultado de la autopsia

El abogado Carlos Nayi confirmó que el fiscal Raúl Garzón modificó la calificación legal de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio.

La autopsia a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta este sábado en un descampado de la provincia de Córdoba tras permanecer desaparecida una semana, reveló que falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue abusada sexualmente.

Fuentes periodísticas locales le informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el crimen ocurrió entre la 1 y las 3 del domingo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, donde la víctima se resistió a la violación y el autor del ataque la estranguló.

«La llevó engañada. Se descartó el embarazo. La nena se resistió y fue asesinada en la casa», consignaron los allegados ante la consulta de NA.

En este contexto, el abogado Carlos Nayi confirmó que el fiscal Raúl Garzón modificó la calificación legal de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio.

Además, los abuelos de la joven fueron admitidos como querellantes en la investigación luego de mantener una reunión con Garzón.

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