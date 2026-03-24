Agostina Páez regresará a Argentina tras audiencia en Brasil por injuria racial

Agostina Páez, denunciada por injuria racial en Río de Janeiro, deberá pagar una fianza y realizar tareas comunitarias. Su defensa confirmó que en pocos días regresará al país.

La abogada santiagueña Agostina Páez, que permanecía retenida en Río de Janeiro acusada de injuria racial, no irá a prisión y podrá regresar a la Argentina en los próximos días, luego de la audiencia realizada este martes ante la Justicia brasileña.

La información fue confirmada por su defensora, Carla Junqueira, quien explicó que la Fiscalía y la parte querellante no se opusieron a que la joven vuelva al país, aunque el juez deberá fijar una fianza para formalizar la resolución.

“El juez tiene que definir la caución pecuniaria. Es una cuestión de días”, indicó la abogada al salir de la audiencia.

Según detalló, la imputación inicial incluía tres denuncias por discriminación, pero finalmente la acusación fue reducida a un solo cargo, con una pena mínima que puede ser reemplazada por servicios comunitarios y el pago de una reparación económica.

Podrá cumplir la pena en Argentina

De acuerdo con lo resuelto en la audiencia, Páez no será detenida y podrá cumplir las condiciones impuestas por la Justicia en la Argentina.

“La Fiscalía redujo la acusación a un hecho con pena mínima de dos años, que puede ser sustituida por trabajos comunitarios y el pago de una indemnización”, explicó Junqueira.

La defensa estima que, una vez fijado el monto de la fianza, la joven podría regresar a su domicilio en los próximos días.

“Fue la peor experiencia de mi vida”

Tras la audiencia, la propia Páez habló con la prensa y se mostró aliviada por la decisión judicial.

“Si Dios quiere, en unos días voy a volver a la Argentina. Le dije al juez toda la verdad y pedí perdón. Fue la peor experiencia de mi vida”, expresó.

También aseguró que las denunciantes aceptaron sus disculpas durante el proceso, aunque sostuvo que continúa con temor por la situación.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. He recibido amenazas y quiero que todo termine”, afirmó.

La causa se inició en enero pasado en Río de Janeiro, cuando la abogada fue denunciada por expresiones consideradas discriminatorias, un delito que en Brasil puede ser castigado con penas de hasta cinco años de prisión. (Cadena3)