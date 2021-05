Agostina Biasatti, nieta de Santo, tiene 26 años y trabaja en el noticiero de su abuelo

Se crió en Bariloche y se mudó a Capital a los 18 años para estudiar. Hoy, ya recibida de licenciada en comunicación social y de locutora, disfruta de un presente laboral a pleno trabajando en el noticiero que conduce su abuelo en Net TV.

Agostina Biasatti tiene 26 años, es licenciada en comunicación social y locutora y se crió en Bariloche. Es la nieta de Santo Biasatti y hace un mes debutó trabajando junto a su abuelo en el noticiero de Net TV, RePerfilAr.

Pero esta no es la primera experiencia laboral en medios de Agostina, quien previamente había trabajado en el portal informativo Puntoseguido, creado por Biasatti en 2017, como productora de Fanny Mandelbaum y Ari Paluch en sus respectivos programas de radio y, desde mediados de 2019, como movilera de una emisión matutina de la señal Unifé.

En el noticiero de Net TV, la nieta del exconductor de Telenoche, presenta noticias relacionadas al cine y la televisión dos días a la semana. “Estamos muy contentos” comentó Agostina acerca de su debut en el ciclo televisivo de su abuelo, en relación al enojo que manifestó públicamente hace dos años, cuando contó que no había sido invitada al casamiento de su abuelo con Carolina Fal, donde se realizó una ceremonia íntima.

“Fue una cuestión del momento que se arregló re bien y por suerte no afectó nuestra relación”, dijo Agostina a La Nación consultada por ese episodio que los distanció, pero que parece estar superado.

Con respecto a su trabajo en Net TV, la joven contó al mismo medio que la propuesta laboral es previa a la entrada de su abuelo al canal. “Yo ya había hablado con la gente de Net el año pasado. Estábamos en contacto y ahora se dio la posibilidad de poder compartir el aire con él y con María (Areces)”, contó. Y agregó: “No es que me dijeron: ‘Te llamamos porque sos la nieta de…’. Venía hablando con ellos y aparte ya los conocía. Se dio así, sorpresivamente”.

Con respecto a dedicarse al periodismo de espectáculos, la nieta de Santo dijo que es un rubro en el que se siente cómoda. “Siempre fue la rama en que más cómoda me sentí, Vamos a ver si lo hago bien, ¿no?”, se preguntó. Y agregó que su sueño es entrevistar a Madonna. “Creo que diría: ‘Ya está, chau, me puedo retirar ahora’”, reveló.

Cómo es ser la nieta de Santo

Entrevistada por Ulises Jaitt, Agostina contó que a Biasatti, ella lo ve “como un abuelo, no como otra cosa”. “Es muy lindo todo lo que la gente me dice de él, así que es un orgullo”, agregó.

La joven reveló que siempre le gustó el periodismo y no que no fue por su abuelo que siguió la carrera y que siempre le pidió consejos, especialmente cuando estaba estudiando. “Él y mi abuela Ana para mi fueron los referentes del día a día para tomar decisiones. De chica siempre me llevaron a todos los lugares que pudieron, tele, radio y aprendí ahí”, relató. Y agregó: “Si hay algo que me da muchísima satisfacción en mi corta carrera es que todo lo que hice me lo conseguí yo sola. He trabajado con mi abuelo en su portal de noticias, he tenido entrevistas en Crónica, pero todo lo otro me lo conseguí solita”.

Agostina reveló además que está viviendo en pareja con Lucas, su novio desde hace dos años, a quien conoció en Bariloche, donde vivía con sus padres y hermanos hasta que decidió mudarse a Buenos Aires, cuando cumplió 18 años. “Yo soy de Bariloche, éramos amigos cuando éramos chicos y nos reencontramos acá en Buenos Aires y vivimos juntos. Tenemos un hijo perro: hasta ahí llegamos”, le contó a Jaitt en la misma entrevista.

La nieta de Santo confesó que el momento más duro de su vida fue cuando se independizó de sus padres, al venir a vivir a la Capital. “Creo que ahí es cuando terminamos de madurar al hacerte cargo de tus cuentas, llegar a fin de mes, el cambio, la cama o la cocina. Yo me mudé sola a los 18 años, cuando me vine a vivir a Buenos Aires desde Bariloche”, reveló.

También confesó haber sufrido bullying. “Cuando era chica era “la puta”: me había desarrollado antes que mis compañeras, tenía cola y lolas y me decían así. Tenía trece años. Les terminé diciendo tengo tetas y vos no. Éramos muy chicas y no me afectó mucho. Ahora las generaciones que vienen están mucho más preparadas”, contó.

