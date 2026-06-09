Agasajaron a periodistas en su día: Destacaron su labor como pilar del acercamiento de la justicia a la ciudadanía

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, el Poder Judicial de Jujuy ofreció hoy, 9 de junio, un agasajo a los trabajadores de prensa de distintos medios de comunicación de la Capital y del interior de la provincia.

La actividad se desarrolló en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales y fue encabezada por los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Mariano Miranda —vicepresidente a cargo de la presidencia—, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias.

El encuentro se llevó a cabo en un clima de cordialidad, constituyendo un espacio de diálogo y reconocimiento a la labor que diariamente desempeñan periodistas y comunicadores en la difusión de la información y en el fortalecimiento de los valores democráticos.

Al dirigirse a los presentes, el Dr. Mariano Miranda les dio la bienvenida y expresó su satisfacción por compartir una jornada destinada a celebrar y recordar el Día del Periodista, conmemorado cada 7 de junio en homenaje a la creación de la Gazeta de Buenos Ayres por Mariano Moreno en 1810.

Asimismo, destacó la importancia que esta fecha posee para Jujuy al recordar la creación del primer periódico de la provincia, impulsado por Macedonio Graz, figura pionera del periodismo local cuyo legado continúa vigente a través de las nuevas generaciones de comunicadores.

En ese contexto, felicitó a los periodistas por la tarea que desarrollan en la difusión de la información judicial y remarcó la relevancia de principios constitucionales como el derecho a informar y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. También hizo referencia a garantías esenciales para el ejercicio de la profesión, entre ellas la libertad de prensa, la libertad de expresión, la protección de las fuentes informativas y el acceso a la información pública.

El magistrado señaló que el Poder Judicial trabaja permanentemente para brindar información sobre la actividad jurisdiccional e institucional, destacando que los medios de comunicación constituyen un pilar fundamental para acercar la Justicia a la ciudadanía y favorecer el acceso a los derechos.

En ese sentido, mencionó la relevancia que han adquirido en los últimos años distintos pronunciamientos judiciales en materias como familia, trabajo y derecho público, algunos de ellos con repercusión nacional e internacional, subrayando la importancia de que los periodistas puedan acceder a información confiable para transmitirla a la comunidad.

Finalmente, agradeció la presencia de los trabajadores de prensa y los convocó a continuar fortaleciendo los vínculos institucionales en un contexto en el que la circulación de información a través de múltiples plataformas exige redoblar los esfuerzos en la búsqueda de la verdad y la calidad informativa.

Luego hizo uso de la palabra la jueza de la Suprema Corte de Justicia Dra. Mercedes Arias, quien destacó el valor social de la comunicación y la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el Poder Judicial y los medios de comunicación.

La magistrada, que además se desempeña desde hace diecinueve años como docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Jujuy, señaló que la fecha posee para ella un significado especial y resaltó la responsabilidad compartida que tienen tanto quienes administran justicia como quienes informan a la sociedad.

En sus palabras, sostuvo que resulta necesario “tender puentes” entre ambos para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información clara, veraz y libre de interferencias sobre el funcionamiento de la Justicia, los procesos judiciales y las decisiones que impactan en la vida de las personas.

En ese sentido, anticipó que el próximo jueves,11 de junio, será presentada oficialmente una Diplomatura en Comunicación Judicial, iniciativa desarrollada en forma conjunta por el Poder Judicial, la Universidad Nacional de Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa.

La Dra. Arias destacó que la propuesta académica busca fortalecer la formación en comunicación vinculada al ámbito judicial y promover un mejor conocimiento de la actividad de los organismos de justicia, invitando a los periodistas presentes a participar activamente de la misma.

El encuentro concluyó con un desayuno compartido entre magistrados y trabajadores de prensa, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer los vínculos con los medios de comunicación y reconocer el aporte que realizan diariamente al derecho de la ciudadanía a estar informada.