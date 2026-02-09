Afectación a Régimen de Vivienda en Jujuy: Trámite gratuito, beneficios fiscales y protección legal

La Dirección Provincial de Inmuebles de Jujuy informó los detalles sobre la realización de la gestión que anteriormente se denominaba Bien de Familia.

Desde la Dirección Provincial de Inmuebles de Jujuy informaron a la comunidad que la Afectación al Régimen de Vivienda (anteriormente denominado Bien de Familia) es un trámite gratuito que permite proteger legalmente el inmueble destinado a vivienda, impidiendo su ejecución por deudas contraídas con posterioridad a la afectación.

Este régimen, además, otorga un beneficio fiscal, consistente en un descuento del 50% en el Impuesto Inmobiliario, porcentaje que puede incrementarse cuando se trata de única propiedad y el o los propietarios son jubilados.

La protección de la vivienda es un derecho con raigambre constitucional (art 14 bis Constitución Nacional), asimismo, se encuentra regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 244 a 256) y tiene como finalidad resguardar el derecho a la vivienda. Pueden afectarse inmuebles urbanos o rurales, siempre que estén destinados a vivienda, ya sea en su totalidad o hasta una parte de su valor.

¿Quiénes pueden afectar un inmueble al Régimen de Vivienda en Jujuy?

– Todas las personas propietarias de un inmueble pueden realizar el trámite.

– Las personas que viven solas también pueden acceder a esta protección.

-No deben poseer otro inmueble previamente afectado al régimen de vivienda.

-Si el inmueble pertenece a varios titulares, todos deben solicitar la afectación.

-Al menos uno de los beneficiarios debe habitar efectivamente la vivienda.

Usufructo y derechos de uso

Cuando el inmueble se encuentra gravado con usufructo, la afectación debe realizarse conjuntamente entre el nudo propietario y el usufructuario. El mismo criterio se aplica para los derechos de uso y habitación. En caso de fallecimiento del usufructuario, será necesario cancelar previamente el usufructo para poder realizar la afectación.

Deudas que no quedan protegidas por el régimen

La afectación al Régimen de Vivienda no protege frente a las siguientes obligaciones:

-Deudas por expensas comunes que gravan el inmueble.

-Deudas por impuestos, tasas o contribuciones que recaigan sobre el inmueble.

-Obligaciones con garantía real (por ejemplo, hipotecas).

-Obligaciones alimentarias del titular.

-Obligaciones derivadas de construcciones o mejoras realizadas en la vivienda.

¿Cómo realizar el trámite?

El trámite se realiza de manera presencial, en el Departamento Registro Inmobiliario, ubicado en el primer piso de la Dirección Provincial de Inmuebles, ubicada en Av. 19 de Abril esquina Otero.

Deberá presentar la nota de solicitud de afectación más el formulario de rogación y demás requisitos.

Una vez reunidos y aprobados los requisitos de admisibilidad, se labra un acta con carácter de declaración jurada, que debe ser suscripta por el o los titulares.

Los formularios de solicitud pueden obtenerse:

Online: a través de la página web oficial https://inmuebles.jujuy.gob.ar/

(Acceso: Trámites Digitales).

El trámite es totalmente gratuito.

Requisitos para la Afectación a Régimen de Vivienda en Jujuy

1. Cédula parcelaria (matrícula): original y actualizada (formato digital o presencial).

2. Valuación fiscal: original y actualizada (formato digital o presencial).

3. Certificado de libre deuda del Impuesto Inmobiliario o constancia de plan de pago vigente, expedido por la Dirección de Rentas (Lavalle 55 o web oficial). Original y actualizado.

4. Certificado de residencia y convivencia: original y actualizado, expedido por la Policía.

5. Fotocopia de DNI de titulares y beneficiarios (cónyuge, conviviente, descendientes, ascendientes o colaterales hasta el tercer grado).

6. Certificado de matrimonio o constancia de unión convivencial inscripta: original y actualizado.

7. En caso de divorcio, marginal inscripta en el certificado de matrimonio o sentencia judicial correspondiente.

8. Certificado de nacimiento de los hijos que se deseen incluir como beneficiarios. Originales y actualizados.

9. Título de propiedad: escritura pública o testimonio judicial (original y copia).

10. Nota de solicitud de afectación y formulario de rogación, generados previamente vía web o de manera presencial, firmada por todos los propietarios.

La Dirección provincial de Inmuebles pone a disposición de la ciudadanía su equipo técnico y administrativo, que brinda asesoramiento claro y accesible, acompañado a la comunidad en el trámite de su vivienda.