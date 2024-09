Adriana Salgueiro: “No vivo de la jubilación porque estaría muerta de hambre”

La actriz se sumó a los dichos de Marta González de hace unos días sobre los problemas económicos que padece la gente mayor.

Adriana Salgueiro acudió como invitada al programa Desayuno Americano y reveló que al igual que otros compañeros como Pablo Alarcón o Marta González no puede vivir con el dinero que recibe de su jubilación.

“Vos me ves, el aspecto mío, y trabajo, o sea, no paro de trabajar, me dicen ‘¿cómo es que no le alcanza? Los verdaderos jubilados no sos vos, no representas a nadie’. Y me duele mucho. Primero, hay una cosa que es verdad, yo no vivo de la jubilación porque si no, estaría muerta de hambre. Es autogestión, hoy por hoy… Absolutamente autogestión, todo el tiempo”, explicó la actriz.

Para Salgueiro “no existe más la gente grande. No tiene que ver con Javier Milei, esto viene pasando históricamente, que los olvidan”.

Luego escucharon un informe con la palabra de varias figuras del mundo artístico, entre ellos Fanny Mandelbaum, que se emocionó al hablar de la vergüenza que sienten los padres al tener que aceptar la ayuda de sus hijos. “A mí, te digo la verdad, me hizo un nudo en el estómago escuchando a Fanny porque, por supuesto que es verdad.”

“Y aparte, ¿sabés lo que siento? Está bien, yo hablo desde este lugar. Vuelvo a repetir, pero no solamente como en nuestro medio ya somos viejos, a los 60 años no hay papeles, no existís. Y eso hace que no tengas trabajo”, concluyó.

(NA)