Adrián Mendieta: «La Emergencia Energética es un avance, pero el desafío es recuperar un servicio eléctrico al servicio de los jujeños»

El concejal de El Carmen, Adrián Mendieta, destacó la decisión del Gobierno de la Provincia de declarar la Emergencia Energética y Tarifaria, al considerar que «es un reconocimiento a un reclamo que durante semanas realizaron miles de familias afectadas por los cortes de energía y las deficiencias del servicio».

Mendieta recordó que semanas atrás presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar la Emergencia Tarifaria en El Carmen, iniciativa que fue rechazada por la mayoría de los concejales. «Hoy muchas de las medidas que proponíamos comienzan a implementarse. Eso demuestra que el reclamo de los vecinos era justo y necesario», afirmó.

El edil valoró las medidas anunciadas, como los descuentos para los usuarios afectados, la eliminación de intereses punitorios, los planes de pago, las indemnizaciones por daños y las auditorías a la empresa prestataria, aunque advirtió que «estas decisiones no solucionan el problema de fondo».

«Jujuy necesita un servicio eléctrico confiable, con inversiones permanentes y un control real. Por eso creo que debemos abrir un debate serio para que el servicio eléctrico vuelva a ser 100 % estatal, priorizando el interés de los usuarios por encima de cualquier rentabilidad empresaria. La energía es un derecho esencial y no puede quedar condicionada por intereses económicos.»

Finalmente, Mendieta aseguró que continuará impulsando iniciativas para defender a los usuarios y exigir un sistema eléctrico eficiente, transparente y al servicio de todos los jujeños.