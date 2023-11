Adicciones: La Fundación ATR “A Toda Rehabilitación” lanza campaña en San Pedro

Se trata de la campaña “Transformando corazones” a realizarse en San Pedro de Jujuy el día 17 de noviembre, la misma tiene que ver con el tema adicciones y suicidio en los chicos. Tendrá lugar en la plaza central desde las 8 a hasta las 23 horas.

Quien hizo conocer sobre esta campaña, fue José Luis Torres, presidente de la Fundación ATR “A Toda Rehabilitación!”. La Fundación ATR (A Toda Rehabilitación) está conformada por un grupo de personas que intentan recuperarse ayudando a los demás. La misma tiene un refugio y un merendero para contener a personas que desean salir adelante de las adicciones. Además de contener enseñan oficios para que los interesados puedan trabajar y solventar sus gastos..

José Luis Torres comentó, “hay es un volver a empezar también para San Pedro de Jujuy, hemos convocado a toda la población, ya sea privados, instituciones de gobierno para que se podamos sumar a los miembros de su seguridad, para poder llevar adelante esta transformación en los jóvenes, en los chicos, estoy diciendo los chicos porque hay chicos desde 8 a 10 años que se están prostituyendo por el tema de drogas y de los 13, 14 años se están drogando y como sociedad muchas veces estamos mirando hacia el costado, somos muy egoístas, miramos los problemas de uno y no estamos mirando al prójimo”.

En este sentido agregó, “el próximo es la gente que está en la calle, los jóvenes que se están muriendo en las calles, apuñalados, por prostitución, con sida y nadie está haciendo prácticamente nada, hay instituciones que están brindando ayuda unos pocos días, como lo que sucedió en el Ramal en esos días, después se hicieron ajenos, por eso queremos convocarles nuevamente y damos buena noticias como digo yo, a esta población se nos ha sumado la iglesia, evangélica donde están abriendo sus puertas también y en San Pedro de Jujuy se están abiertos 4 casas de contención y una oficina para atender las problemáticas, porque hay mamás que no saben dónde internarlos y nosotros acá en la Capital tenemos un centro de rehabilitación gratuito para la mamá y también en red, estamos trabajando con otra gente para llevarla a otra provincia de acuerdo a la patología que tenga”.

Luego detalló, “tiene un eje social ya que está en todas las familias, sea pudiente o no pudiente, están viviendo de la cocaína y la droga, detrás de eso está la problemática de la inseguridad ya que hay muchos consumidores que no saben cómo conseguir el dinero y roban, muchos reniegan porque los sueltan pero desgraciadamente están enfermos, son personas que no pueden trabajar ni agarrar dinero, no está apto para la sociedad y no puede tener un manejo de ninguna cosa y necesitas rápidamente de una internación. Así que estamos para ayudarlos desde la Fundación ATR, y muchas veces detrás de esto hay una historia muy cruda que a veces no lo saben, llegan a la institución mamás que dicen yo conozco a mi hijo y me dice él se droga desde hace 3 años y luego le pregunto al hijo desde hace cuánto se droga y dice hace 13 años, no lo conoce al hijo y no sabe que cuando hay un hijo en adicciones muchas veces se separan los padres, hay problemáticas, las madres entran en estrés, mucho de ellos tienen problemas al corazón, a veces parálisis faciales, destruye toda una familia y por eso nosotros queremos ayudar y no solamente la persona que está teniendo problemas, porque muchas veces los familiares lo internan, pero nosotros lo tenemos en la Fundación ya lo ven gordito y mejorado y las mismas familias le dice vamos a la casa y en las casas después nuevamente le cierran puertas y los votan a la calle, luego le hacen la perimetral y queda excluido no solamente de la familia, sino también de la sociedad”.

Por último expresó, “muchas veces en la llamada justicia social, le pueden romper la pierna, le pueden romper los brazos para que no roben, pero esa persona tiene una enfermedad, necesita ayuda y pide a grito, pero desgraciadamente la sociedad se ha vuelto invisible y no hay nadie, ellos son los leprosos de este tiempo y debemos ayudarlos, debemos convocar a toda la sociedad para que hagamos mella en esta problemática que se está viendo en la sociedad en problemas de adicciones, es duro lo que diré pero quien realidad necesita la rehabilitación es la familia”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ