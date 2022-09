Acusan a Marcelo Nasif de abuso sexual y violencia

El diputado provincial Marcelo Nasif fue acusado de violencia de género y abuso sexual en perjuicio de Magalí Maidana, hecho ocurrido en el 2021; y de Claudia Navarro por un hecho similar sucedido en 2010.

Una comisión de mujeres autoconvocadas se hizo presente en la Legislatura para expresarse en el contexto del dictamen de la justicia que sobreseyó a Marcelo Nasif en los cargos de abuso y violencia.

Claudia Navarro y Magali Maidana víctimas de acoso por parte del diputado Nasif, comento la primera, “nosotros esperamos que por lo menos nos mire a los ojos y nos diga chicas disculpen o perdonen por lo que hice, pero no lo hizo y no lo va a hacer, ahora seremos recibidas por la Dirección de Genero de la Legislatura donde contaremos nuestra verdad y esperemos que ellos tomen la mejor decisión y que sea un ejemplo para todos los otros diputados”.

A su vez Magali Maidana mencionó, “no somos mucho de hablar, pero ahora nos vamos a reunir y a contar todo lo que nos pasó a nosotras con todos los detalles, como por ejemplo lo mío que sucedió alrededor del año 2020, no queremos nada solamente queremos que se vaya”.

Para finalizar Navarro expresó, “en el caso de Magali esperábamos que dictaminen otra cosa, pero lo tomaron como falta de mérito y libre de toda culpa, lo que realmente no es así y creemos como es una figura política lamentablemente tiene quien lo cubra de todas maneras yo ya no creo en la justicia del hombre pero si en la de Dios y sé que él me va a hacer justicia, pero espero que esto se resuelva de la mejor manera, después de todo lo que me paso esto me fortaleció, desde el 2010 hasta ahora me hice más fuerte y lo único que pido que las compañeras que sufrieron lo mismo no se callen, que digan la verdad y apoyo a Magali en todo momento porque yo le creo a ella ya que a mí me paso y lo viví, es doloroso pero quiero que se sepa la verdad”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ